Mulino en la apertura del estadio Mariano Bula: ‘Yo creo que le he demostrado a Colón que no hablo pendejadas’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a otras personalidades públicas, como deportivas y funcionarios de la provincia, asistieron a la inauguración del estadio Mariano Bula en Colón.

Este recinto beisbolero es una de las obras que en su momento el propio mandatario había prometió inaugurar durante su gestión.

Durante el acto, Mulino se refirió a las obras que aún se están construyendo, así como también otras que ya fueron inauguradas como el propio estadio Mariano Bula.

“Yo creo que le he demostrado a Colón que no hablo pendejadas. Ahí está su hospital, el estadio y muchas obras que vamos a inaugurar durante esta gestión”, dijo.

Lo cierto es que luego de tantos años de retraso, 10 para ser exactos, finalmente Colón tiene un estadio digno para seguir practicando el deporte madre del país, así como también preparando a esos beisbolistas de cara a futuros torneos.

Destacar que el costo final de este recinto fue de 33.7 millones de dólares, cuando en un principio el costo original era de 15.9 millones.

Semanas atrás el propio mandatario había anunciado que le pedirá al director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, que iniciara una investigación por el sobre costo que sufrió el estadio Mariano Bula.

Este recinto será utilizado por el equipo de Colón durante el Campeonato de Béisbol Mayor 2026. Precisamente este viernes 13 de marzo se celebrará el juego entre la novena de Colón y Chiriquí a las 8:00 p.m.