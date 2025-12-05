  1. Inicio
Mundial 2026: Donald Trump será protagonista en el sorteo en medio de la tensión con Venezuela

La atención sobre Trump será aún mayor debido al clima político internacional.
Emiliana Tuñón
  • 05/12/2025 10:06
El sorteo del Mundial 2026 se celebrará en el Centro Kennedy.

Aunque México y Canadá también serán sedes del torneo, gran parte de la atención internacional se concentra en Estados Unidos, uno de los principales epicentros del Mundial. Por este motivo, el presidente Donald Trump acaparará la mirada del mundo durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026.

La atención sobre Trump será aún mayor debido al clima político internacional. La ceremonia ocurre mientras Estados Unidos y Venezuela atraviesan un periodo de alta fricción diplomática, marcado por declaraciones cruzadas y medidas que han tensado nuevamente la relación bilateral. En este escenario, cualquier gesto o mensaje del mandatario durante el sorteo podría interpretarse como una señal política que trascienda lo estrictamente deportivo.

Estados Unidos se convierte en el centro del fútbol mundial con el sorteo 2026

Estados Unidos será el anfitrión del sorteo oficial del Mundial 2026, un evento que marcará el inicio del camino rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La ceremonia se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, inaugurado en 1971 a orillas del río Potomac. Este recinto, nombrado en honor al presidente John F. Kennedy —asesinado en 1963—, está actualmente bajo la administración del diplomático republicano Richard Grenell, quien mantiene una estrecha relación con la Casa Blanca.

Durante el sorteo, las selecciones clasificadas conocerán a sus rivales en la fase de grupos, un momento clave en la ruta hacia la consagración como campeones del mundo en 2026.

Además, este sábado 6 se dará a conocer el calendario oficial de partidos del Mundial 2026, información que terminará de delinear la estructura completa del torneo.

