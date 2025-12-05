Mundial 2026: Donald Trump será protagonista en el sorteo en medio de la tensión con Venezuela

Aunque México y Canadá también serán sedes del torneo, gran parte de la atención internacional se concentra en Estados Unidos, uno de los principales epicentros del Mundial. Por este motivo, el presidente <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> acaparará la mirada del mundo durante la ceremonia del sorteo del <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b>.La atención sobre Trump será aún mayor debido al <b>clima político internacional</b>. La ceremonia ocurre mientras Estados Unidos y Venezuela atraviesan un periodo de <b>alta fricción diplomática</b>, marcado por declaraciones cruzadas y medidas que han tensado nuevamente la relación bilateral. En este escenario, cualquier gesto o mensaje del mandatario durante el sorteo podría interpretarse como una señal política que trascienda lo estrictamente deportivo.