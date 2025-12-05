Mundial 2026: Donald Trump será protagonista en el sorteo en medio de la tensión con Venezuela

Aunque México y Canadá también serán sedes del torneo, gran parte de la atención internacional se concentra en Estados Unidos, uno de los principales epicentros del Mundial. Por este motivo, el presidente Donald Trump acaparará la mirada del mundo durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026. La atención sobre Trump será aún mayor debido al clima político internacional. La ceremonia ocurre mientras Estados Unidos y Venezuela atraviesan un periodo de alta fricción diplomática, marcado por declaraciones cruzadas y medidas que han tensado nuevamente la relación bilateral. En este escenario, cualquier gesto o mensaje del mandatario durante el sorteo podría interpretarse como una señal política que trascienda lo estrictamente deportivo.

Estados Unidos se convierte en el centro del fútbol mundial con el sorteo 2026