Netflix comprará Warner Bros Discovery por casi USD 83.000 millones

El gigante del <b>streaming</b> <b>Netflix</b> comprará el estudio de cine y televisión <b>Warner Bros Discovery</b> por casi <b>83.000 millones de dólares</b>, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.Con la operación, <b>Netflix</b> se hará con un <b>inmenso catálogo de películas</b> y el prestigioso servicio de streaming <b>HBO Max</b>. Se trata de la <b>mayor adquisición</b> en el sector del <b>entretenimiento</b> desde que <b>Disney</b> compró <b>Fox</b> por <b>71.000 millones de dólares</b> en 2019.