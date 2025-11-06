  1. Inicio
‘Negrito’ Quintero está de vuelta a la selección de Panamá para el cierre de las eliminatorias al Mundial 2026

Alberto “Negrito” Quintero, figura del CD Plaza Amador @cdplazaamador
Kathyria Caicedo
  • 06/11/2025 11:12
Con un gran rendimiento en Plaza Amador, Alberto Negrito Quintero está de regreso a la selección de Panamá para la recta final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, ha revelado la lista de convocados para los cruciales dos últimos partidos de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, y la gran sorpresa es el llamado del experimentado mediocampista Alberto Quintero.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) destacó en su comunicado oficial la vuelta del “Negrito” Quintero, que vuelve a vestir la camiseta nacional después de más de un año y medio.

Un histórico de Panamá que vuelve por sed de alcanzar la victoria

Para Alberto Quintero, de 37 años, este llamado marca su retorno a la selección nacional. Su última convocatoria se remonta al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, en marzo de 2024. Su último partido eliminatorio fue la victoria 1-0 sobre Canadá el 31 de marzo de 2022, en el cierre del camino a Catar 2022.

Con 138 partidos jugados con la selección de Panamá, Quintero no solo aporta experiencia, sino también un liderazgo fundamental en un momento decisivo de la clasificatoria.

El destacado rendimiento de Negrito Quintero en la LPF

El regreso de Quintero no es solo un llamado sentimental; está respaldado por su sólida temporada en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el CD Plaza Amador, club al que se unió en diciembre de 2023.

El mediocampista ha demostrado que su veteranía no está reñida con el alto rendimiento. Durante el año 2024 en la LPF (Torneos Apertura y Clausura, incluyendo playoffs), Quintero ha sido una pieza clave en el esquema del Plaza Amador:

- Partidos Jugados (LPF 2024): Alrededor de 35 a 37 partidos.

- Aportación Ofensiva: Ha sumado un total de 4 goles y se le acreditan más de 10 asistencias y participaciones directas en jugadas de gol.

Además de Quintero, otros jugadores que retornan a la convocatoria son Edgardo Fariña y Carlos Harvey, quienes estuvieron ausentes en los partidos de octubre.

