‘Negrito’ Quintero está de vuelta a la selección de Panamá para el cierre de las eliminatorias al Mundial 2026

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, ha revelado la lista de convocados para los cruciales dos últimos partidos de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, y la gran sorpresa es el llamado del experimentado mediocampista Alberto Quintero. La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) destacó en su comunicado oficial la vuelta del “Negrito” Quintero, que vuelve a vestir la camiseta nacional después de más de un año y medio.

Un histórico de Panamá que vuelve por sed de alcanzar la victoria

Para Alberto Quintero, de 37 años, este llamado marca su retorno a la selección nacional. Su última convocatoria se remonta al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, en marzo de 2024. Su último partido eliminatorio fue la victoria 1-0 sobre Canadá el 31 de marzo de 2022, en el cierre del camino a Catar 2022. Con 138 partidos jugados con la selección de Panamá, Quintero no solo aporta experiencia, sino también un liderazgo fundamental en un momento decisivo de la clasificatoria.

El destacado rendimiento de Negrito Quintero en la LPF

El regreso de Quintero no es solo un llamado sentimental; está respaldado por su sólida temporada en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el CD Plaza Amador, club al que se unió en diciembre de 2023. El mediocampista ha demostrado que su veteranía no está reñida con el alto rendimiento. Durante el año 2024 en la LPF (Torneos Apertura y Clausura, incluyendo playoffs), Quintero ha sido una pieza clave en el esquema del Plaza Amador: