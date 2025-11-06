‘Negrito’ Quintero está de vuelta a la selección de Panamá para el cierre de las eliminatorias al Mundial 2026

El regreso de Quintero no es solo un llamado sentimental; está respaldado por su sólida temporada en la<b> Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el <a href="/tag/-/meta/plaza-amador">CD Plaza Amador</a></b>, club al que se unió en diciembre de 2023.El mediocampista ha demostrado que su veteranía no está reñida con el alto rendimiento. <b>Durante el año 2024 en la LPF (Torneos Apertura y Clausura, incluyendo </b><i><b>playoffs</b></i><b>)</b>, Quintero ha sido una pieza clave en el esquema del Plaza Amador: