Damar Hamlin muestra mejoría en su salud tras paro cardíaco

Tras el accidente ocurrido entre Damar Hamlin y Tee Higgins, en donde Hamlin se llevó la peor parte y sufrió un paro cardíaco en pleno partido, su equipo, Buffalo Bills, anunció vía Twitter que el joven de 24 años mostró "signos de mejoría", pero que se mantiene aún en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Damar permanece en la UCI en estado crítico, aunque con signos de mejoría notados ayer y durante la noche del miércoles. Se espera que permanezca en UCI mientras los médicos continúan controlándolo y tratándolo", señaló el comunicado del equipo.

Muchos son los jugadores y personalidades que han mostrado su lado más compasivo y han estado orando por la salud del jugador de la National Football League (NFL), entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien mantuvo una profunda conversación con la familia de Hamlin.

Según publica el diario AS, la periodista Jennifer Jacobs de Bloomberg News, afirmó que Biden sostuvo un diálogo con la familia de Hamlin cuando viajaba de Ohio a Kentucky. A pesar de que dicho diálogo no fue revelado, cuando Biden abordaba el Air Force One, aprovechó de enviar un mensaje a los medios de comunicación que estaban presentes sobre este "peligroso deporte".

"Tienes jugadores que miden 6′8¨, pesan 340 libras y corren las 40 yardas en 4.8 segundos. Si golpeas a alguien en esas condiciones, sé que eso no sucedió, creo que no hay cómo evitarlo", mencionó Biden.

A pesar de ser consciente de que la NFL trata de minimizar estos accidentes con sus estrictos protocolos de seguridad, para Biden es imposible evitar este tipo de accidentes.

"Creo que no hay forma de evitarlo. Trabajan en los cascos, en los protocolos de conmociones, eso hace sentido, pero es algo peligroso”.

Hay que recordar que meses atrás, el mariscal de campo, Tua Tagovailoa de los Miami Dolphins, también dio un susto a la NFL al momento de sufrir una fuerte conmoción cerebral luego de recibir un golpe en la nuca contra la superficie del campo al momento que fue capturado por el liniero defensivo Josh Tupou del los Cincinnati Bengals.