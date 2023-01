Chiefs-Jaguars en AFC, y Eagles-Giants, NFC, abrirán ronda divisional de NFL

Deebo Samuel (c), receptor de los 49ers de San Francisco

Los partidos Chiefs-Jaguars, en la Conferencia Americana (AFC), y Eagles-Giants, en la Conferencia Nacional (NFC), abrirán el próximo sábado la ronda divisional de los playoffs de la NFL.

Completarán la ronda el domingo los duelos Bills-Bengals en la AFC, y el choque de los 49ers contra el ganador de este lunes del juego entre los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady y los Dallas Cowboys en la NFC.

En la Conferencia Americana los Buffalo Bills sufrieron este domingo hasta el último periodo para eliminar a los Miami Dolphins, a los que superaron 34-31.

El quarterback Josh Allen fue trascendental para la victoria a pesar de que sufrió dos intercepciones. Terminó el partido con 352 yardas y tres pases de anotación.

Los Bills recibirán a los Cincinnati Bengals, campeón de la AFC, que cerró la actividad de este domingo con su triunfo 24-17 sobre los Baltimore Ravens.

El sábado pasado los Jacksonville Jaguars clasificaron de manera espectacular. Lo hicieron con una remontada histórica, la tercera mas grande en la historia de los playoffs de la NFL al levantarse de un 0-27 para ganar 31-30 a Los Angeles Chargers.

Fue un partido en el que el mariscal de campo de los Jaguars, Trevor Lawrence, pasó de tener una desastrosa primera mitad con cuatro pases interceptados, a una segundo medio de ensueño en el que consiguió cuatro envíos de anotación.

Gracias a ese resultado Jacksonville jugará en la siguiente fase en la casa de los Kansas City Chiefs, que terminaron en el primer lugar de la AFC.

En la Conferencia Nacional este domingo los New York Giants, sexto lugar, dieron la sorpresa de la ronda de comodines con su triunfo 31-24 sobre los Minnesota Vikings, que eran favoritos por haber terminado en tercer lugar de la NFC.

Ahora visitarán a los Philadelphia Eagles, número uno de la NFC.

Daniel Jones tuvo una destacada actuación con los Giants; pasó para 301 yardas y dos anotaciones. También tuvo un buen juego Saquon Barkley con dos touchdowns por tierra.

New York no ganaba un partido de playoffs desde el 2011, año en el que vencieron en el Super Bowl XLVI a los New England Patriots.

El sábado pasado los 49ers clasificaron al imponerse 41-23 a los Seattle Seahawks con una gran actuación de su quarterback novato Brock Purdy, quien pasó para 332 yardas y consiguió cuatro anotaciones, tres por pase y una por tierra.

Purdy ha sorprendido por su madurez a pesar de tener sólo 23 años. Recibió el apelativo de "Sr. Irrelevante" porque fue el último seleccionado (número 262) en la séptima ronda del Draft del 2022.

El exestrella de Iowa State en el fútbol americano universitario ha comandado la ofensiva de los 49ers en seis juegos como titular luego de las lesiones de Trey Lance, quarterback principal, y Jimmy Garoppolo, pasador de respaldo. En todos ha llevado al triunfo a su equipo, incluido su debut en los playoffs ante Seattle.

San Francisco buscará llegar por segunda temporada consecutiva al juego por el título de la Conferencia Nacional, el año pasado lo perdieron ante Los Angeles Rams.

Partidos de la ronda de comodines de la NFL:

Sábado 14.01: 49ers 41-23 Seahawks y Jaguars 31-30 Chargers.

Domingo 15.01: Bills 34-31 Dolphins, Vikings 24-31 Giants y Bengals 24-17 Ravens.

Lunes 16.01: Buccaneers-Cowboys.EFE