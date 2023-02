Eagles tienen una dominante defensiva de 78 capturas para detener a Mahomes

Jalen Hurts #1 (c) de los Philadelphia Eagles

La principal arma que los Philadelphia Eagles tienen para detener a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LVII es su dominante defensiva que acumula 78 capturas de quarterbacks en esta temporada.

"Es uno de los mariscales de campo que no tuve la oportunidad de enfrentar y al que no he capturado todavía; si consigo hacerlo en el Super Bowl será histórico para mí", afirmó Haason Reddick, cazador de mariscales de campo número uno de Eagles con 16 en temporada regular y 3.5 en playoffs.

Philadelphia y Kansas City chocarán este domingo en el duelo por el título de la NFL en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

La ofensiva de los Chiefs es la número uno de la NFL y tienen en Mahomes al pasador con las mejores estadísticas en el 2022 que lo sitúan como uno de los favoritos para ser designado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada.

Datos para los que Philadelphia presume un antídoto que Kansas City no se enfrentó en ninguno de sus oponentes a lo largo de su calendario; la tercer mejor defensiva de la historia de la NFL que logró 70 capturas en la campaña regular y ocho más en postemporada.

Esas 78 capturas sitúan a los Eagles sólo por debajo de la defensiva de los Chicago Bears que sumó 82 en 1984 y 80 en 1985.

No es el único récord que presumen los hombres del entrenador Nick Sirianni y del coordinador defensivo Jonathan Gannon.

Durante la temporada regular se convirtieron en el primer equipo en la historia de liga con seis capturas o más en cinco juegos consecutivos.

Un despertar significativo porque la defensiva del equipo de la ciudad cuna de la Independencia de Estados Unidos fue la segunda que menos derribos de quarterbacks tuvo la temporada anterior; sumó 29, la menor cantidad en la existencia de los Eagles.

El secreto para este nivel de agresividad es que el trabajo no se recarga sólo en el apoyador Haason Reddick y sus 19.5 derribos.

El acecho que padecerá Patrick Mahomes, el tercero menos capturado (26 veces) entre los quarterbacks que completaron 17 juegos, también llegará del ala cerrada, Brandon Graham, y del tackle, Javon Hargrave, con 12 capturas cada uno; de Josh Sweat, ala defensiva, quien presume 12.5; y de Fletcher Cox, tackle, con ocho.

Reddick, Graham, Hargrave y Sweat hicieron de Philadelphia el primer equipo en la historia de la NFL que presume cuatro jugadores con 11 o más capturas.

"Estamos convencidos que nuestra misión es ir por el quarterback, capturarlo o apresurarlo", explicó Cox durante la semana previa al Super Bowl.

"Tenemos una gran línea, pero debemos demostrarlo. Estoy emocionado por la tarea que tenemos al ir por Mahomes", advirtió Graham.

En la NFL hay un adagio que dice: "Las ofensivas ganan juegos, las defensivas, campeonatos". Los Eagles tienen 78 brutales razones para corroborarlo este domingo, claro, si Mahomes y el mejor ataque de la liga no dice lo contrario.