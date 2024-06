Óscar Terán prepara su debut en el Autódromo Panamá

El experimentado piloto Óscar Terán continúa trabajando para hacer su debut en el nuevo Autódromo Panamá, donde llega con importantes cambios en sus dos autos Mazda.

La Carrera Internacional Panamá se correrá el próximo domingo 23 de junio en el nuevo Autódromo Panamá, ubicado en el sector de Sajalices, Capira.

Tripulando sus dos autos estelares, el ‘timón de oro panameño’, tendrá su primer contacto en la nueva pista de carrera, de la que solo tiene referencia por comentarios que ha escuchado.

”No conozco la pista realmente. No la he manejado solo he escuchado comentarios de que les encanta y es super rápida además de tener buen ancho”, dijo el piloto istmeño que hace unos años incursionó en la Fórmula 2000.

”Son dos autos que estamos trabajando, específicamente en la parte de motores. Al Mazda 323 le colocamos un motor MZR 2.4 litros y esperamos que resista el caballaje que pueda dar el auto”, indicó.

Confiado del gran potencial de ambos autos, el destacado piloto istmeño remarcó que su principal objetivo para este evento internacional será terminar la carrera.

En cuanto al Mazda 6 destacó que ahora tiene un motor de 2.5 litros con la caja secuencial de seis cambios que siempre ha tenido “y esperamos dar un buen espectáculo”.