Panamá campeón de eSports de los Juegos Centroamericanos 2025

Por su parte, el nicaragüense Robindranath Bustos conquistó el oro en la categoría de Tekken 8, tras vencer en la final al guatemalteco Luis Baeza, que se quedó con la plata. El panameño Samuel Vargas logró el tercer lugar.En la división de Leagues of Legend el oro se quedó en Panamá en una batalla cerrada contra el seleccionado de Guatemala, que al final se pudo quedar con la medalla de plata.El podio de la categoría League of Legends lo completó el equipo de Honduras.<b>Panamá acogió una subsede de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 para las disciplinas de Flag Football y Esports</b>. Las competiciones de flag football se dieron en el estadio Emilio Royo, mientras que las de esports se realizan en el Learning Vila del Atrio Mall en Costa del Este, a las afueras de la capital.