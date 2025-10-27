Panamá campeón de eSports de los Juegos Centroamericanos 2025

El panameño Michael Lawson, el guatemalteco Juan Hernández, el nicaragüense Robindranath Bustos y equipo de Panamá de League of Legends se coronaron este domingo en Panamá como campeones en sus respectivas categorías durante la jornada final de los eSports de los XII Juegos Centroamericanos 2025.

En una final muy disputada de eFootball, Lawson, al mando del Arsenal, superó 3 por 2 al Barcelona dirigido por el guatemalteco Arlando Vásquez, para quedarse con la medalla de oro.

Con esta victoria, Lawson se adjudicó el oro, mientras que Vásquez obtuvo la plata. El nicaragüense Flavio Cano completó el podio con el bronce.

“Con la experiencia que tengo supe manejar la situación y sacar el triunfo”, declaró a EFE Lawson, quien añadió que el Arsenal “es el equipo que más se adapta a mi estilo de juego”.

En la modalidad Gran Turismo (GT), Juan Hernández, de Guatemala, ofreció una destacada actuación para quedarse con la medalla dorada, tras imponerse al panameño Rubén Cárdenas, quien se llevó la de plata.

“Aprendí a manejar jugando Gran Turismo y lo practico desde los nueve años”, comentó Cárdenas a EFE tras la competencia.