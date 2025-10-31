Panamá regresa al Top 3 del medallero en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Histórica participación, Panamá vuelve a ubicarse entre las potencias deportivas de Centroamérica. El <b><a href="/tag/-/meta/cop-comite-olimpico-de-panama">Comité Olímpico de Panamá (COP) </a></b>ha celebrado el tercer lugar obtenido por la delegación panameña en los <b><a href="/tag/-/meta/juegos-centroamericanos-2025">Juegos Centroamericanos Guatemala 2025</a></b>, un hito que no se conseguía con una participación plena de todos los países de la región desde hace más de cinco décadas.<b>Panamá cerró su participación con un total de 180 medallas,</b> asegurando así el codiciado puesto en el podio general, solo superado por Costa Rica (266 medallas) y Guatemala (463 medallas).