Panamá regresa al Top 3 del medallero en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Histórica participación, Panamá vuelve a ubicarse entre las potencias deportivas de Centroamérica. El Comité Olímpico de Panamá (COP) ha celebrado el tercer lugar obtenido por la delegación panameña en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 , un hito que no se conseguía con una participación plena de todos los países de la región desde hace más de cinco décadas.

Este tercer puesto marca la historia en el deporte nacional: “Nuestra delegación ha logrado lo que no veíamos en más de 50 años: conquistar el podio en el medallero de los Juegos Centroamericanos. La última vez que Panamá estuvo en el Top 3 fue en las primeras dos ediciones de los juegos (1973 y 1977)... ¡Pero esto es diferente! Esta vez competimos con todos y contra todos.”, destacó el Comité Olímpico de Panamá a través de redes sociales.

El COP enfatizó que este logro es la señal de que el deporte panameño está en ascenso, destacando el esfuerzo, la garra y la dedicación de los atletas, el respaldo de Pandeportes y el Gobierno Nacional, el trabajo de las federaciones y el apoyo de patrocinadores y familias.