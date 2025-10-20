Panamá se lleva la presea de plata en fútbol playa en los Juegos Centroamericanos 2025

Siguen las acciones de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y Panamá volvió a cosechar otro importante resultado. El combinado de fútbol playa se consagró con la presea de plata, tras su buen rendimiento en el certamen.

Los dirigidos por Ángel Williams, tuvieron que verse las caras con Guatemala y El Salvador en estos juegos para intentar quedarse con la medalla de oro. Recordar que tan solo estas dos selecciones, sumado con Panamá, participaron en esta disciplina.

En su debut, se enfrentaron a Guatemala y lograron vencer 3-1 a los locales con goles de José Escobar, Ameth Ramos y Abdiel Escobar.

Tras este importante resultado, el equipo panameño jugó en el segundo partido contra El Salvador. A pesar de los intentos, Panamá cayó 5-2, por lo que debían esperar el resultado entre Guatemala-El Salvador para saber con que presea se quedaban en esta edición de los Juegos Centroamericanos.

Los salvadoreños vencieron en un justo marcador a los locales 5-4, por lo que Panamá se quedó con la presea de plata. El Salvador ganó la medalla de oro, mientras que Guatemala la de bronce.

La selección panameña estuvo conformada por Abdiel Escobar, Alberto Kelly, Ameth Ramos, Eliécer García, Jaime Londoño, José Escobar, Juan Loaiza, Kevin Del Mar, Luis Quintero, Nagdiel Del Rosario, Neftalí Díaz, Rafael García, Roodney Ramos y Xavier García.

Por el momento, Panamá se coloca en el tercer lugar del medallero de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con un total de 46 preseas (14 de oro, 17 de plata y 15 de bronce). Guatemala y Costa Rica encabezan el podio.