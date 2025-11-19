Panamá vive una noche de fiesta tras asegurar su cupo al Mundial 2026

Tras la victoria de Panamá, los panameños no dudaron en salir a las calles y a las principales vías del país para celebrar con caravanas, música y un ambiente de euforia colectiva. Miles de aficionados se volcaron a puntos clave como Calle 50, Vía Domingo Díaz, Vía España, Avenida Balboa, entre otros sectores del país, donde la alegría se extendió hasta altas horas de la noche.La fiesta no terminó ahí. Una inmensa caravana acompañó a la selección por más de cuatro horas, hasta llegar al hotel de concentración. Allí, los jugadores fueron recibidos entre aplausos, cánticos y un desbordante orgullo nacional que marcó una de las celebraciones más memorables en la historia reciente del fútbol panameño.