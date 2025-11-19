Panamá vive una noche de fiesta tras asegurar su cupo al Mundial 2026

La noche del martes 18 de noviembre volvió a convertirse en un momento histórico para el país, luego de que la Selección de Panamá asegurara su regreso a una Copa Mundial de la FIFA, tras haber debutado por primera vez en Rusia 2018.

La Marea Roja obtuvo el pase directo al Mundial 2026 al vencer 3-0 a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Con este resultado, Panamá se consolida como el único país de Centroamérica clasificado de manera directa, dejando fuera a tradicionales potencias regionales como Costa Rica y Honduras.

Por su parte, las selecciones de Jamaica y Surinam deberán disputar un repechaje intercontinental en busca de un cupo adicional a la cita mundialista.