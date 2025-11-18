Mireya Moscoso pide a los panameñistas ‘cambiar el rumbo’ y superar el desempeño de las últimas elecciones

La <b>expresidenta de Panamá, <a href="/tag/-/meta/mireya-moscoso">Mireya Moscoso,</a> </b>llamó a los miembros del <a href="/tag/-/meta/panamenismo"><b>Partido Panameñista</b> </a>a aprovechar las elecciones internas del <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/prd-y-panamenista-entran-en-etapa-de-renovacion-interna-HK17486045">próximo domingo</a></b> para corregir el rumbo de la organización, a la que calificó como debilitada y alejada de sus principios históricos.Moscoso afirmó que los resultados recientes reflejan un <b>deterioro severo.</b> 'Este partido desgraciadamente estuvo marcando,<b> está marcando un 4%</b>, que eso es nada', dijo, en entrevista con <b>Radio Panamá,</b> recordando que tradicionalmente el <b>Panameñismo </b>había alcanzado entre <b>35% y 45% de apoyo electoral.</b>Para la exmandataria, el bajo desempeño obedece a la gestión de la actual dirigencia, a la que responsabilizó del<b> 'fracaso'</b> de los últimos años.La expresidenta insistió en que la doctrina fundada por <b>Arnulfo Arias</b> ha sido desatendida por las nuevas generaciones. 'Se han dedicado simplemente a buscar lo bueno para ellos, pero no para este partido', señaló. Por ello, exhortó a los convencionales a escoger <b>'a la mejor persona para el futuro' </b>y a quien pueda reconstruir la organización con miras al 2029.Consultada sobre<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/tribunal-electoral-da-luz-verde-a-candidatura-de-jorge-herrera-para-presidencia-del-panamenismo-BC17627754"> <b>divisiones internas</b></a> y posibles <b>negociaciones previas, </b>reconoció que 'sí hubo conversaciones', pero que no se alcanzaron acuerdos.A su juicio, las elecciones internas son ahora el mecanismo legítimo para redefinir el liderazgo: <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/partido-panamenista-inicia-postulaciones-para-elecciones-internas-quienes-aspiraran-a-la-nueva-directiva-HD16620447">'La democracia gracias a Dios existe en este país'.</a></b>De cara al escenario posterior a los comicios internos, Moscoso pidió que el nuevo liderazgo convoque a todos los sectores del partido. 'La persona que salga victoriosa tiene que hacer un llamado a la unidad', dijo, al tiempo que cuestionó que actualmente <b>'solamente manejan cinco o seis personas en el partido'.</b> Aseguró que quienes están<b> 'desgastados'</b> deben dar paso a nuevos cuadros para poder 'levantar el partido' y recuperar su papel como fuerza de oposición.