Mireya Moscoso pide a los panameñistas ‘cambiar el rumbo’ y superar el desempeño de las últimas elecciones

La expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, llamó a los miembros del Partido Panameñista a aprovechar las elecciones internas del próximo domingo para corregir el rumbo de la organización, a la que calificó como debilitada y alejada de sus principios históricos.

Moscoso afirmó que los resultados recientes reflejan un deterioro severo. “Este partido desgraciadamente estuvo marcando, está marcando un 4%, que eso es nada”, dijo, en entrevista con Radio Panamá, recordando que tradicionalmente el Panameñismo había alcanzado entre 35% y 45% de apoyo electoral.

Para la exmandataria, el bajo desempeño obedece a la gestión de la actual dirigencia, a la que responsabilizó del “fracaso” de los últimos años.

La expresidenta insistió en que la doctrina fundada por Arnulfo Arias ha sido desatendida por las nuevas generaciones. “Se han dedicado simplemente a buscar lo bueno para ellos, pero no para este partido”, señaló.

Por ello, exhortó a los convencionales a escoger “a la mejor persona para el futuro” y a quien pueda reconstruir la organización con miras al 2029.

Consultada sobre divisiones internas y posibles negociaciones previas, reconoció que “sí hubo conversaciones”, pero que no se alcanzaron acuerdos.

A su juicio, las elecciones internas son ahora el mecanismo legítimo para redefinir el liderazgo: “La democracia gracias a Dios existe en este país”.

De cara al escenario posterior a los comicios internos, Moscoso pidió que el nuevo liderazgo convoque a todos los sectores del partido. “La persona que salga victoriosa tiene que hacer un llamado a la unidad”, dijo, al tiempo que cuestionó que actualmente “solamente manejan cinco o seis personas en el partido”.

Aseguró que quienes están “desgastados” deben dar paso a nuevos cuadros para poder “levantar el partido” y recuperar su papel como fuerza de oposición.