Tribunal Electoral da luz verde a candidatura de Jorge Herrera para presidencia del panameñismo

El Partido Panameñista elegirá su nueva junta directiva nacional el 23 de noviembre en una contienda que se disputa entre dos nóminas: la encabezada por Herrera y la liderada por Carlos Raúl Piad.Anteriormente, Piad conversó con La Estrella de Panamá, en el ‘Polígrafo’. Durante la entrevista señaló que Herrera es su adversario político para la próxima contienda electoral interna de los panameñistas, pero que tiene una buena relación con el presidente de la Asamblea Nacional. 'Creo que es una persona ganadora en su circuito, ganadora en su alcaldía, ganó la Asamblea; pero el trabajo que hay que hacer en el partido no es ir a buscar los votos, es ir a hacer una reconstrucción de todas sus estructuras', dijo.Asimismo, señaló que se reunió anteriormente con Herrera para hablar sobre su candidatura a la presidencia del partido, señalando los diversos cargos que actualmente ocupa su contricante y cuestionando que tanto tiempo podría realmente dedicar a la renovación del Panameñismo para las próximas elecciones. 'Sí, hablé con él y me reuní varias veces, llevamos meses hablando de esto. El tema es que es vicepresidente del partido, diputado y además presidente de la Asamblea. Ahora, es aspirante a la presidencia del partido ¿Qué tiempo le puedes dedicar a esto, al partido? Yo no quiero ni dos ni tres ni cuatro sombreros. Para poder hacer este trabajo hay que dedicarse tiempo completo', también explicó al ‘Polígrafo’ de La Decana.El proceso ha estado acompañado por un clima de tensión entre corrientes internas: una que impulsa la renovación del colectivo y otra que respalda a figuras con peso político y legislativo.