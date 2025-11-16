Tribunal Electoral da luz verde a candidatura de Jorge Herrera para presidencia del panameñismo

El Pleno del Tribunal Electoral (TE) confirmó la candidatura del diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, para la presidencia del Partido Panameñista, de acuerdo al Edicto 29-2025-S.G., publicado este domingo, despejando así el camino hacia las elecciones internas que se celebrarán la próxima semana.

La decisión se da en medio de un proceso interno marcado por tensiones y por una demanda presentada ante el Juzgado Electoral que intentaba frenar la postulación de Herrera a la junta directiva del colectivo.

La acción legal, interpuesta por el abogado Rodrigo Esquivel, impugnaba parcialmente la Resolución N.° 033-2025 del Comité Nacional de Elecciones del Panameñista, alegando incumplimientos en la paridad de género, errores en el formulario de postulación y la ausencia de una certificación obligatoria de la Secretaría Nacional de la Mujer.

Esquivel sostenía que la nómina de Herrera no cumplía con el artículo 83 de los estatutos del partido, que procura garantizar que al menos el 50% de las candidaturas a los órganos de gobierno sean ocupadas por mujeres, salvo excepciones debidamente justificadas.

Según el recurso, la lista presentada tampoco cumplía con los procedimientos de postulación establecidos, debido a omisiones en la secuencia provincial y en los nombres de suplentes.

También señalaba la falta de una certificación de la Secretaría Nacional de la Mujer, documento necesario para avalar que la nómina cumple con las normas internas de equidad de género.

Sin embargo, tras el análisis del caso, el Pleno del Tribunal Electoral decidió ratificar la postulación de Herrera y permitir su participación en los comicios internos, lo que representa un revés para los sectores que buscaban frenar su ascenso a la presidencia del partido.