Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 19 de noviembre

En la <b>vertiente del Pacífico</b>, durante la madrugada y la mañana se esperan cielos de dispersos a nublados, con lluvias aisladas y episodios de aguaceros con actividad eléctrica en áreas costeras y de cordillera de <b>Panamá Este y Darién</b>, los golfos de <b>Panamá y Chiriquí</b>, y sectores de <b>Panamá Norte, Centro y Oeste</b>. En la tarde y noche, el IMHPA anticipa <b>cielos mayormente nublados</b>, lluvias continuas y aguaceros aislados de ligeros a moderados, acompañados de actividad eléctrica en <b>Panamá Norte, Centro, Oeste y Este</b>, además de <b>Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé</b>.Las <b>temperaturas mínimas</b> se ubicarán entre <b>14°C y 25°C</b>, mientras que las <b>máximas</b> rondarán entre <b>27°C y 32°C</b>. El IMHPA también advierte que los <b>índices de radiación UV-B</b> estarán entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que recomienda mantener medidas de protección solar.