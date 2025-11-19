Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 19 de noviembre

En el Caribe , el IMHPA prevé para la mañana cielos entre dispersos y nublados, con lluvias intermitentes y aguaceros con actividad eléctrica sobre Guna Yala, Ngäbe Buglé, Colón y el Norte de Veraguas . Para la tarde y noche, se mantienen cielos nublados , lluvias frecuentes y aguaceros aislados de intensidad ligera a moderada en Guna Yala, Ngäbe Buglé, Colón, Norte de Veraguas y Bocas del Toro .

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que las condiciones inestables del tiempo continuarán este martes tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico, con episodios de lluvias, nublados y actividad eléctrica en distintos sectores del país.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se esperan cielos de dispersos a nublados, con lluvias aisladas y episodios de aguaceros con actividad eléctrica en áreas costeras y de cordillera de Panamá Este y Darién, los golfos de Panamá y Chiriquí, y sectores de Panamá Norte, Centro y Oeste. En la tarde y noche, el IMHPA anticipa cielos mayormente nublados, lluvias continuas y aguaceros aislados de ligeros a moderados, acompañados de actividad eléctrica en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, además de Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé.

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre 14°C y 25°C, mientras que las máximas rondarán entre 27°C y 32°C.

El IMHPA también advierte que los índices de radiación UV-B estarán entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que recomienda mantener medidas de protección solar.