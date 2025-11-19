Blandón responde a Moscoso: “Sus odios la han llevado a traicionar al partido”

El presidente del Partido <a href="/tag/-/meta/partido-panamenista">Panameñista</a>, <b><a href="/tag/-/meta/jose-isabel-blandon">José Isabel Blandón</a></b>, reaccionó este lunes a las declaraciones de la <b>expresidenta <a href="/tag/-/meta/mireya-moscoso">Mireya Moscoso</a></b>, quien afirmó que el colectivo <i><b>'se ha alejado de sus principios históricos'</b></i> y atraviesa un rumbo 'débil'.Durante una entrevista con <b>Radio Panamá</b>, Blandón cuestionó la legitimidad de Moscoso para opinar sobre la situación interna del partido.<b>'Ella no es la persona con la autoridad moral para hablar de esto. Lleva tres elecciones seguidas apoyando al candidato presidencial de Martinelli y no al del Partido Panameñista. Le ha dado la espalda a las bases del partido'</b>, señaló.