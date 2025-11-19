Blandón responde a Moscoso: “Sus odios la han llevado a traicionar al partido”

Durante una entrevista con Radio Panamá , Blandón cuestionó la legitimidad de Moscoso para opinar sobre la situación interna del partido. “Ella no es la persona con la autoridad moral para hablar de esto. Lleva tres elecciones seguidas apoyando al candidato presidencial de Martinelli y no al del Partido Panameñista. Le ha dado la espalda a las bases del partido” , señaló.

El presidente del Partido Panameñista , José Isabel Blandón , reaccionó este lunes a las declaraciones de la expresidenta Mireya Moscoso , quien afirmó que el colectivo “se ha alejado de sus principios históricos” y atraviesa un rumbo “débil”.

Moscoso, por su parte, expresó en una entrevista previa con el mismo medio que la doctrina fundada por Arnulfo Arias ha sido ignorada por las nuevas generaciones del Panameñismo. “Se han dedicado a buscar lo bueno para ellos, pero no para este partido”, dijo la exmandataria.

Blandón respondió que la dirigencia y membresía del partido “ya tienen bien medida” a la expresidenta. “Sus odios y sus beneficios personales la han llevado a traicionar al partido”, afirmó.

El dirigente añadió que respeta el hecho de que Moscoso haya sido la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, pero lamentó que, según él, “ese legado que pudo haber dejado al país y al Partido Panameñista lo ha echado al bote de basura con sus acciones en función de intereses personales”.