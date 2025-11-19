Sech se une a la fiesta de Panamá tras el histórico pase al Mundial 2026

El cantante panameño Sech mostró desde tempranas horas su emoción por el partido decisivo de la selección de Panamá, que buscaba asegurar su pase directo al Mundial 2026. Tras confirmarse la histórica clasificación, Sech anunció a través de sus redes sociales que ofrecería un concierto gratuito en Calle 50 para celebrar junto al pueblo panameño.

El interprete de “911” encendió la noche con una presentación sorpresa que se convirtió en parte de la fiesta nacional. Con música, euforia y un mensaje de orgullo, el cantante contagió a los fanáticos que llenaban las calles, celebrando el histórico logro de la selección panameña.