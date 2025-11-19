  1. Inicio
Sech se une a la fiesta de Panamá tras el histórico pase al Mundial 2026

Sech ofreció un concierto gratuito en Calle 50 por el pase de Panamá al Mundial 2026. @sechmusic
Emiliana Tuñón
  • 19/11/2025 08:16
Tras el histórico pase de Panamá al Mundial 2026, el cantante Sech sorprendió al ofrecer un concierto gratuito en Calle 50, uniéndose a la euforia de miles de fanáticos.

El cantante panameño Sech mostró desde tempranas horas su emoción por el partido decisivo de la selección de Panamá, que buscaba asegurar su pase directo al Mundial 2026. Tras confirmarse la histórica clasificación, Sech anunció a través de sus redes sociales que ofrecería un concierto gratuito en Calle 50 para celebrar junto al pueblo panameño.

El interprete de “911” encendió la noche con una presentación sorpresa que se convirtió en parte de la fiesta nacional. Con música, euforia y un mensaje de orgullo, el cantante contagió a los fanáticos que llenaban las calles, celebrando el histórico logro de la selección panameña.

Panamá estalla en celebración tras asegurar su segundo Mundial

La clasificación de Panamá al Mundial 2026 desató una ola de euforia en todo el país. Miles de panameños salieron a las calles para celebrar el histórico logro, llenando de música, banderas y caravanas avenidas como Calle 50, Vía España, Avenida Balboa y la Domingo Díaz, donde la fiesta se extendió hasta la madrugada.

La celebración alcanzó su punto más alto cuando una multitud acompañó a la Sele por más de cuatro horas hasta su hotel de concentración. Allí, los jugadores fueron recibidos como héroes, entre aplausos, cánticos y un orgullo nacional que marcó una de las noches más memorables para el fútbol panameño.

