Sech se une a la fiesta de Panamá tras el histórico pase al Mundial 2026

La clasificación de Panamá al Mundial 2026 desató una ola de euforia en todo el país. Miles de panameños salieron a las calles para celebrar el histórico logro, llenando de música, banderas y caravanas avenidas como Calle 50, Vía España, Avenida Balboa y la Domingo Díaz, donde la fiesta se extendió hasta la madrugada.La celebración alcanzó su punto más alto cuando una multitud acompañó a la Sele por más de cuatro horas hasta su hotel de concentración. Allí, los jugadores fueron recibidos como héroes, entre aplausos, cánticos y un orgullo nacional que marcó una de las noches más memorables para el fútbol panameño.