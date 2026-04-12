Rubén Rivera: el gran prospecto que encontró su lugar lejos de MLB

Nombrado en su momento como uno de los grandes prospectos del béisbol, Baseball America lo ubicó como el No. 2 de todas las Grandes Ligas y el No. 1 de los Yankees de Nueva York en 1995. Ese era el nivel de expectativa que rodeaba a Rubén Rivera Moreno, un talentoso jardinero panameño que parecía destinado a convertirse en estrella en las Grandes Ligas.

Rivera nació en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, el 14 de noviembre de 1973. Fue firmado por los Yankees el 21 de noviembre de 1990 como agente libre internacional, iniciando así una carrera profesional que, aunque no alcanzó las alturas que muchos proyectaban en sus inicios, terminó siendo extensa, respetable y con capítulos muy destacados, especialmente fuera de las Grandes Ligas.

Desde sus primeros años en ligas menores, Rivera demostró sus herramientas: velocidad, poder ofensivo, defensa sólida y un brazo respetable. Era el prototipo de jugador “cinco herramientas”, lo que elevó aún más las expectativas sobre su futuro en las mayores.

Debutó en las Grandes Ligas el 3 de septiembre de 1995 en el Yankee Stadium, en un juego en el que los Yankees cayeron 10-9 ante Oakland. En ese partido, Rivera entró como bateador emergente por Paul O’Neill en la parte baja del octavo episodio y fue ponchado por el cerrador Dennis Eckersley. Luego se mantuvo en el juego defendiendo el jardín derecho. Ese fue el inicio de una carrera en MLB que se extendería hasta el 28 de mayo de 2003.

En la temporada de 1996, alternó entre ligas menores y Grandes Ligas, participando en 46 juegos con los Yankees. Gracias a su versatilidad defensiva, fue incluido en el roster del equipo para la Serie Divisional ante los Rangers de Texas, aunque solo tuvo un turno al bate, en el que fue ponchado. Aun así, formó parte del equipo campeón de la Serie Mundial de ese año, obteniendo un anillo, aunque sin ver acción en el Clásico de Otoño.

Su etapa con los Yankees llegó a su fin el 22 de abril de 1997, cuando fue cambiado junto al lanzador panameño Rafael Medina y tres millones de dólares a los Padres de San Diego. En esa transacción estuvieron involucrados varios jugadores, entre ellos el lanzador japonés Hideki Irabu -ya fallecido-, quien había manifestado su deseo de jugar exclusivamente con los Yankees.

Con los Padres, Rivera tuvo una de sus etapas más estables en Grandes Ligas. Permaneció en el equipo entre 1997 y 2000, siendo parte del conjunto que alcanzó la Serie Mundial de 1998, precisamente enfrentando a los Yankees. San Diego cayó derrotado en esa serie, pero la participación de Rivera en un escenario de tal magnitud marcó uno de los puntos más altos de su carrera en MLB.

Posteriormente, su trayectoria en las mayores incluyó pasos por los Rojos de Cincinnati (2001), Rangers de Texas (2002) y Gigantes de San Francisco (2003). Durante ese periodo, vivió una serie de movimientos entre equipos, asignaciones y liberaciones que reflejan la dificultad de consolidarse de manera permanente en el máximo nivel.

En 2002, Rivera regresó brevemente a la organización de los Yankees, pero fue dejado en libertad durante los entrenamientos de primavera tras un incidente ampliamente conocido por todos. Ese mismo año continuó su carrera con los Rangers de Texas. En 2003 firmó nuevamente con los Gigantes de San Francisco, aunque sería liberado en abril, marcando así el final de su etapa en Grandes Ligas.

En total, Rubén jugó nueve temporadas en MLB, participando en 662 juegos. Acumuló 1,586 turnos oficiales, conectó 343 imparables y registró un promedio de bateo de .216. Además, sumó 67 dobles, 11 triples y 64 cuadrangulares. Anotó 237 carreras, empujó 203 y se robó 50 bases.

En postemporada, participó en dos ocasiones (con Yankees y Padres), jugando 14 partidos. En ese lapso tuvo 25 turnos oficiales, conectó siete imparables y dejó un promedio de .280. Aunque su impacto fue limitado, logró formar parte de equipos competitivos y vivir la experiencia de octubre.

Sin embargo, sería en el béisbol mexicano donde Rubén Rivera encontraría su mejor versión y consolidaría su legado como pelotero.

Rivera llegó a la Liga Mexicana de Béisbol en 2007 con los Piratas de Campeche, iniciando una etapa que se extendería por 12 temporadas. En México no solo mostró consistencia ofensiva, sino también liderazgo y experiencia, convirtiéndose en un referente dentro de los equipos en los que participó.

A lo largo de su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol, jugó con: Piratas de Campeche (2007-2012), Delfines de Ciudad del Carmen (2013), Rieleros de Aguascalientes (2014), Diablos Rojos del México (2015), Olmecas de Tabasco (2016), Pericos de Puebla (2016) y Acereros de Monclova (2017–2019).

En este circuito, Rivera vivió sus mejores años ofensivos y logró conquistar dos campeonatos; uno con los Piratas de Campeche y otro con los Acereros de Monclova. Su impacto fue tal que logró mantenerse vigente durante más de una década, algo que habla de su capacidad de adaptación y disciplina.

Tras finalizar la temporada 2019, anunció su retiro del béisbol profesional, cerrando así una carrera bastante longeva. No obstante, su vínculo con el béisbol no terminó ahí.

Rivera ha continuado ligado al juego ahora como coach de bateo de los Piratas de Campeche, aportando su experiencia a las nuevas generaciones de peloteros. Su conocimiento del juego, especialmente en el aspecto ofensivo, lo ha convertido en una figura valiosa dentro del desarrollo de talento en la liga.

Además, su trayectoria en el béisbol mexicano le ha valido reconocimiento institucional, siendo incluido el año pasado en la boleta de votación para el Salón de la Fama de la Liga Mexicana de Béisbol. Este hecho refleja el respeto que se ganó a lo largo de los años y el impacto que tuvo dentro del circuito mexicano.

A nivel internacional, Rivera también representó a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol en las ediciones de 2006 y 2009, formando parte de una generación que llevó la bandera del país a escenarios de alto nivel competitivo.

Como manager ya tuvo su primera experiencia, y fue en la pasada Serie de las Américas que se jugó el pasado mes de febrero en Venezuela, donde dirigió al equipo de las Águilas Metropolitanas, a quienes llevó hasta las semifinales del torneo.

La carrera de Rubén Rivera es, en muchos sentidos, una historia de contrastes. De ser uno de los prospectos más cotizados del béisbol en Estados Unidos Unidos, con proyecciones de superestrella, a construir una trayectoria sólida y respetable en México. Ahí forjó una carrera que duró casi tres décadas, reinventándose y encontrando su lugar en el juego.

Hoy, su legado continúa no solo en los números que dejó como jugador, sino también en su aporte como formador, transmitiendo su experiencia a quienes buscan abrirse camino en el béisbol profesional.