Aumentan los homicidios, mientras líderes comunitarios denuncian falta de apoyo

La ciudadanía está preocupada por la violencia y exige respuestas. Las autoridades del Gobierno Nacional aseguran que los homicidios están a la baja y que los muertos son pandilleros, miembros de organizaciones criminales.

La realidad es compleja y preocupante. Requiere, de acuerdo a expertos en la materia, un enfoque en conjunto con las comunidades que son las principales víctimas de la violencia así cómo el sitio de dónde provienen muchos jóvenes que terminan convirtiéndose en criminales.

En los primeros diez días del mes de abril se registraron 17 homicidios. En marzo, la cifra fue de 42, de acuerdo al conteo realizado por el equipo del diario El Siglo.

Los fines de semana son particularmente sangrientos. Entre el domingo lunes y martes de la semana pasada se reportaron 4 homicidios en Río Abajo y 4 homicidios en San Miguelito.

Este sábado dos personas fallecieron durante un tiroteo en Curundú. El viernes, un taxista fue asesinado dentro de su carro en Colón.

Durante una conferencia de prensa el jueves de la semana pasada, se le preguntó al presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el número de homicidios y la estrategia de seguridad. Mulino pasó la palabra al subdirector de la Policía Nacional, Francisco Antonio Castro.

“Con respecto al tema de los homicidios, es importante mencionar que en una comparativa a esta fecha con el año pasado hay una reducción del 6% en estos casos. El Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, está haciendo esfuerzos significativos de la mano del Ministerio Público para dar con las personas que cometan este tipo de ilícitos”, respondió Castro.

Pero para el investigador social Gilberto Toro, que tiene más de 30 años de experiencia trabajando desde las comunidades y con gobiernos, la historia no se puede resumir en un simple porcentaje, ni se debe subestimar la importancia de la percepción ciudadana.

“Si recién a una persona le robaron el carro en su casa, para esa persona que la acaban de robar, aunque digan que hay 0.5% hay inseguridad en el país, esta persona va a decir, me robaron el carro en la casa así que el país está inseguro. Ningún porcentaje la va a convencer”, afirmó.

Las cifras oficiales publicadas a la fecha por el Ministerio Público están actualizadas hasta el mes de febrero. De acuerdo a las mismas, se reportaron 42 homicidios en enero y 35 en febrero, para totalizar 77 durante los primeros dos meses del año.

Esto equivale a más de un homicidio al día en el país.

Para las autoridades, se trata principalmente de una lucha entre criminales.

“Es importante mencionar que un porcentaje muy alto de estos hechos obedecen a personas que sus ingresos los tienen de manera ilícita, de diferentes modalidades. Es por ello que nosotros también estamos realizando un reforzamiento en todas las zonas policiales que nos están marcando un repunte en estos casos con presencia policial de la mano de los demás estamentos de seguridad también y del Ministerio Público para poder judicializar aquellas organizaciones que se dediquen a estos hechos”, detalló el subdirector de la Policía Nacional.