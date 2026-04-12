Aumentan los homicidios, mientras líderes comunitarios denuncian falta de apoyo

Para Toro no se trata de redescubrir la rueda. A lo largo de los años distintos gobiernos han empleado diversas estrategias. En su provincia de Colón recuerda que tuvo éxito la estrategia de 'garrote y zanahoria', mediante la cual por un lado la Policía Nacional ejercía su rol castigando el delito y al mismo tiempo se trabajaba con los líderes comunitarios para evitar que los jóvenes cayeran en grupos delincuenciales y ayudar a quienes estaban en pandillas a desarrollar habilidades y oficios legítimos. Se rendía cuenta a las comunidades del trabajo que hacía la policía y a su vez la comunidad trabajaba con ellos. Desde la tía que conoce al pandillero de niño, al vecino que lo vio crecer, estas figuras son claves pues aún quienes están en las pandillas pueden guardarles respeto.El problema, lamenta Toro, es que se ha debilitado el enlace con las comunidades.'Acá en Colón, elaboramos hace tres años un plan de prevención, un plan piloto de prevención en Altos de los Lagos para trabajar posteriormente una propuesta provincial y simple y sencillamente está en el congelador', lamentó el investigador social. Advirtió que no se debe subestimar el impacto de la intervención social. 'Tú te acercas al grupo, te ganas la confianza del grupo y logras hacer un trabajo muy técnico y especializado, que no tiene que ver ni con trueque, ni con chantaje, ni con cambio de nada. Esto es un proceso que se va llevando con la persona, un proceso de transformación social', explicó.Durante la administración del presidente Mulino se han realizado 19 jornadas del programa Armas y Municiones por Comida, Medicina y Electrodomésticos. De hecho, este lunes 13 se realizará otra desde las 8 am a las 3 pm en la Plaza 5 de Mayo.Pero Toro advierte que los trueques de armas por comida no son realmente eficaces. 'Eso no da resultado, porque yo puedo entregar mi arma, la que está comprometida con un asalto, y mañana tengo una nueva. Lo que se mueve aquí en Panamá son armas', comentó.La clave, apunta, es ir más allá de programas de trueque, de ligas de fútbol en verano o cursos de pintura. Lo que se necesita es un seguimiento constante, que trascienda gobiernos y funcionarios, que reconozca a las voces dentro de la comunidad y las empodere.'Mientras dicen que el crimen está organizado, la sociedad está desorganizada. Entonces, esta es una pelea que no se está ganando, sino que se está perdiendo. Mucha gente que tiene deseos de participar a nivel nacional está mirando al cielo porque no cuenta y nadie va a dar lo que no tiene', señaló el experto. 'Los asesinatos, el sicariato, que antes era exclusivo del extranjero, ahora es local. Todo eso ha evolucionado. Mientras nosotros, todo lo que trabajamos a nivel de prevención, no nos queda más que observar', apuntó. A medida que crecen las organizaciones criminales a nivel mundial, de igual forma se hace más sofisticado el crimen. 'Cuando tú ves los recursos con los que ellos cuentan, no hay manera de ser competitivo. Tú le estás ofreciendo un curso en un taller de ebanistería, a ellos le están ofreciendo por un tumbe, por un sicariato, por participar de un solo golpe, arriba de mil (dólares) en un día', detalló Toro.El presupuesto asignado al Ministerio de Seguridad para 2026 es de 985 millones de dólares. De ese total, 784.3 millones son para Seguridad Pública Nacional. El uso eficiente de estos recursos, no solo para represión sino también para prevención será clave para lograr un Panamá más seguro.