Santo Domingo supera la mitad de los Juegos Centroamericanos con balance positivo

Los organizadores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe aseguraron, cuando la competición arriba a la mitad de su celebración, sentirse “más que satisfechos” con la marcha de la cita, ya que han manejado la logística “más grande” en la historia de la zona.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos de Santo Domingo, José Monegro, dijo el pasado sábado a EFE que esa satisfacción se la expresan los responsables de las misiones de los 37 países y territorios que compiten en la capital y otros escenarios dominicanos.

“Los responsables de las misiones nos dicen a diario que su experiencia ha sido extraordinaria. A eso añadimos la reacción satisfactoria de la población con los Juegos”, dijo Monegro durante un recorrido por la villa donde se alojan los deportistas.

Puntualizó que uno de las dificultades logísticas que ha enfrentado el Comité Organizador está fuera de su control: las altas temperaturas que azotan a la República Dominicana estos días.

“Estamos bajo siete grados más de los que se había previsto para estas fechas, estamos en emergencia meteorológica y aún así ejecutamos, funcionamos con gran responsabilidad y esto se refleja en la satisfacción de los deportistas dominicanos y extranjeros”, refirió Monegro durante un recorrido por la villa que aloja a los deportistas.

También acotó que, “ciertamente”, se han producido algunos que otros inconvenientes, pero que los responsables de los Juegos han respondido con prontitud a esas eventualidades.

En algunos escenarios, como la Arena Banreservas Palacio de los Deportes, se han producido apagones que han retrasado el inicio o paralizado partidos de baloncesto.