Santo Domingo supera la mitad de los Juegos Centroamericanos con balance positivo

De su lado, el presidente de Centro Caribe Sports, el dominicano Luis Mejía Oviedo, afirmó sentirse 'nervioso, pero satisfecho' a medida que avanza el desarrollo de la competición regional.'El hecho de que hayamos invitado a la prensa a recorrer la villa, es sinónimo de lo bien que estamos. No se estila este tipo de recorridos en los lugares de descanso de los atletas, pero estamos haciéndolo bien y ese lujo nos lo permitimos', dijo a EFE.Aseguró que la villa funciona de manera tan completa, que se instalaron cuadriláteros dentro del gimnasio.'Estamos nerviosos, pero contentos. La dirección de los Juegos realiza cuatro reuniones diarias y a estas alturas, la que hace Centro Caribe Sports ha hemos suspendido hasta el lunes, consciente de la buena marcha del evento', aseguró.Es la tercera ocasión en que la República Dominicana celebra unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lo hizo en Santo Domingo 1974 y en Santiago (norte, segunda ciudad del país) en 1986. En 2003 realizó los Juegos Panamericanos.A mitad de competición, México continúa dominando implacablemente el medallero general con 214 medallas (97 de oro, 65 de plata y 52 de bronce).