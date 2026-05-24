Selección de Panamá: ¿filtran lista de convocados del Mundial 2026?

La expectativa por conocer a los 26 jugadores que representarán a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 aumentó este domingo 24 de mayo luego de que en la red social X comenzara a circular una supuesta lista filtrada de convocados de la selección nacional.

La imagen, presentada con formato similar al utilizado por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), muestra una convocatoria de 26 jugadores supuestamente elegidos por el técnico Thomas Christiansen para disputar el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El documento incluye tres porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio, nombres que han formado parte habitual del proceso mundialista de Panamá.

En defensa aparecen futbolistas consolidados como Michael Amir Murillo, César Blackman, José Córdoba y Andrés Andrade, además de jugadores como Edgardo Fariña, Iván Anderson, Joseph Jones, Roderick Miller, Jiovany Ramos y Jorge Gutiérrez.

La presunta convocatoria también mantiene una base experimentada en el mediocampo con Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, Aníbal Godoy y Edgar Yoel Bárcenas, junto a jugadores como José Luis Rodríguez, Alberto Quintero, Víctor Griffith y Jovani Welch.

En ataque destacan Cecilio Waterman, Ismael Díaz y José Fajardo, además de Kadir Barría y Tomás Rodríguez.

Sin embargo, hasta el momento la Fepafut no ha confirmado oficialmente la autenticidad del documento que circula en redes sociales.

Algunos usuarios en X aseguraron que la imagen podría haber sido generada mediante inteligencia artificial (IA), mientras otros aficionados expresaron su deseo de que el listado sea real. También hubo críticas y cuestionamientos sobre algunos nombres incluidos y ausencias que aparecen en la supuesta convocatoria.

Lo que sí está confirmado es que la lista oficial de convocados será anunciada este martes 26 de mayo por el seleccionador Thomas Christiansen.

La Federación Panameña de Fútbol informó previamente que la presentación oficial se realizará a las 10:00 a.m. en las afueras del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en Balboa, Ancón.

El anuncio marcará uno de los momentos más esperados para la afición panameña de cara a la histórica participación del país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según informó la Fepafut, la selección inició su concentración oficial este 24 de mayo en un hotel de la localidad, mientras el cuerpo técnico define los últimos detalles antes de hacer pública la convocatoria definitiva.

Panamá debutará en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Ghana en el Toronto Stadium, en Canadá.