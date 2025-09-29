Subasta del Haras San Miguel cambia su fecha de celebración para el miércoles 15 de octubre

Los organizadores de la subasta anual del Haras San Miguel dieron a conocer a las partes interesadas y todo el público en general, que dicha actividad equina se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre y no el día anterior, como previamente se había anunciado.

Las razones que esgrimen, obedece a que el martes 14 de octubre, fecha en la que estaba señalado el remate, coincide con la celebración del partido eliminatorio al mundial de fútbol entre las oncenas de la selección de Panamá y su rival Surinam.

Ante esta situación el Haras San Miguel ya ha tomado todas las medidas pertinentes para el cambio de fecha, la cual queda fija oficialmente para el miércoles 15 de octubre a partir de las 7:00 p.m.

Crece la expectativa por la subasta

Con motivo de la celebración de la subasta anual del Haras San Miguel, crece la expectativa de parte de los inversionistas hípicos cuyos propósitos es el de adquirir calificados ejemplares fina sangre de carreras, aptos para la competencia activa, dentro y fuera de fronteras.

Este evento anual, de gran colorido en la industria equina panameña, tendrá como escenario el padock interno del Hipódromo Presidente Remón, dando inicio a partir de las 7:00 p.m.

En la subasta se pondrán a la venta al mejor postor, 33 productos nacidos en el 2024, hijos de los reputados padrillos y pisteros norteamericanos ‘Dublín’ (10), Jaguar Paw’ (11), ‘Salustio’ (3) y del nativo ‘Punta de lanza’ (9).

Entre los productos de ‘Jaguar Paw’ para esta subasta, (cuatro machos y siete hembras) figuran hijos en los vientres de la campeona Grígora, Katalina la Oh, Zanzibar y One Million Lady.

‘Dublín’, padrillo líder de la temporada 2025, para este remate presentará ejemplares hijos de madres como La Muyi, Mamá Bella, Risitos de Oro, My Sofi, Windy Bow y Candy Power.

Del criollo colorado ‘Punta de Lanza’ pasarán a las pujas y repujas cuatro hembras y cinco machos, destacándose descendientes de las yeguas Garantisada, The Blonde Queen y EDK Came to Win.

Finalmente el norteamericano ‘Salustio’ presentará tres productos machos, a saber, hijos de Black Magic Women, Keki Keki y Martes de Carnaval, todos colorados.

En la subasta entrarán descendientes en calidad de nietos de los estelaristas Storm Treasure (3), Tolomeo (2), ‘Evaristo’ (2), en tanto que Forever And Ever y Charlie (1).

Estos padrillos, de probada calidad pistera, transmitieron sus acreditados genes a los productos que se ofrecerán en la subasta pública, los cuales bien pueden emular las hazañas de sus progenitores.

Como ya es una tradición en este centro de crianza, las piezas que serán presentadas a esta subasta han sido seleccionadas luego de un cuidadoso proceso, con una evidente preocupación por acrecentar el elevaje criollo, y para ello se llevó a cabo un avance paralelo a la tecnología moderna en materia de la cría de caballos purasangre de carreras.

La adquisición de ejemplares egresados del Haras San Miguel son una garantía ya comprobada, dado los resultados arrojados con las pasadas piezas adquiridas, demostrados en los registros existentes en el Stud Book y Estadísticas del Hipódromo Presidente Remón, los cuales dan fe de los triunfos en diferentes renglones de esta actividad, acaparados por este Haras.

Debido a los óptimos resultados que se han obtenido en las anteriores subastas de los equinos del Haras San Miguel, es de esperarse una gran afluencia de inversionistas hípicos a la del día de hoy, quienes saldrán en busca del futuro campeón de la pista del óvalo juandieño.