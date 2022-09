Federer: "Estoy feliz, no triste"

El suizo Roger Federer aseguró, después de jugar su último partido como profesional, que está feliz, no triste.

Rafael Nadal y Roger Federer, durante el partido de dobles de la primera edición de la Laver Cup disputada en 2017 en Praga EFE

"Hemos conseguido pasar esto de alguna manera", dijo Federer a pie de pista, acompañado por Jim Courier.

"Ha sido una día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros... Estoy muy contento de haber jugado el partido", añadió el helvético, que no paró de llorar en toda la ceremonia de despedida.

"Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba".

Federer se despide con derrota junto a Nadal

El suizo Roger Federer se despidió de su carrera profesional con derrota ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe (4-6, 7-6 (2) y 11-9), junto al español Rafael Nadal y en el torneo que creó, la Laver Cup.

Federer puso punto y final a 24 años de carrera dejando atrás 20 títulos de Grand Slam, 103 torneos ganados, 310 semanas como número y uno de los estilos de juegos más elegantes y vistosos de la historia.

Federer, acompañado por su familia y escoltado por su amigo Nadal, puso el broche final a su trayectoria deportiva en la ciudad donde se coronó con ocho Wimbledon, más que ningún otro hombre en la historia.

La derrota de la pareja 'Fedal' deja a Europa empatada a dos tras la disputa del primer día de competición en la Laver Cup.