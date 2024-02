Vizquel: ‘Lo que hice en el terreno nadie me lo puede quitar, ya está plasmado’

El trabajo diario también lo llevó a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. “Todos los días estaba practicando el deporte, me gustaba intentar cosas diferentes. Eso me desarrolló un instinto de fildear la pelota con la mano pelada, de reaccionar en situaciones. Siempre estaba alerta”.

La carrera por entrar en el Salón de la Fama no le roba la calma. Su legado ya está inmortalizado. Tuvo una carrera larga y exitosa. “Lo que hice en el terreno nadie me lo puede quitar. Ya está puesto, ya está plasmado. La mente la mantengo muy fresca. Hago mucha actividad con este tipo de eventos con chamos (niños). Me mantengo en contacto con el béisbol. Tengo una novia que le encanta bailar, le gusta salir, le gusta viajar. Es una nota. Mentalmente, ahora me siento maravilloso. Estoy 100% feliz”.

“Además de refrescar mi mente y sentirme bien, dar charlas de béisbol me permite ayudar a los niños que realmente lo necesitan. Incluso muchos entrenadores son muy rudos, muy severos, y eso puede causar algún impacto negativo en el muchachito. Entonces, cuando veo entrenadores practicando de una manera que no me gusta, los llamo aparte, converso con ellos. No solo ayudo a los muchachos, sino también a la gente alrededor”, confiesa Vizquel a este medio.

¿Qué habría sido la vida de Vizquel sin el béisbol?

“Me había inscrito en la escuela de economía porque no sabía si iba a firmar o no. Después que presenté mi examen llegó un scout de Estados Unidos y me firmó. Cuando ya estaba jugando con el equipo, mi papá me llama y me dice que había quedado en la universidad, pero decidí quedarme en el deporte”.

Cuando Vizquel estaba en el campo, pensaba en diversión. No se concentraba en lo que pasaba en las tribunas ni en los problemas que tuviera. “Es más, cuando tenía problemas, lo que quería era ir al terreno. Eso me relajaba. Era mi área donde hacía lo que me gustaba y me refrescaba la mente”.

En el año 2012, cuando tenía 45 años, se retiró de las Grandes Ligas “porque ya estaba viejito y me dolían las rodillas”, responde entra risas a uno de los niños que le pregunta durante la charla. Luego, cuenta a La Estrella de Panamá que uno de los momentos más difíciles que le tocó superar fue una lesión en la rodilla que casi lo deja fuera del béisbol.

“Tuve un momento muy delicado porque tuve una lesión en la rodilla al principio de mi carrera y pensé que no me iba a recuperar. La rodilla para un atleta es algo muy importante, o sea, si no tienes las piernas no puedes ejercer tu trabajo. Estuve muy nervioso porque casi me operan. Estuve dos meses de reposo”.

Actualmente sigue haciendo deporte, pero no de la manera que lo hacía antes. “Antes estaba más ligado al gimnasio, cuidaba más la alimentación, tenía otro estilo de vida. Ahora, como no estoy jugando, puedo comer tarde y pesado, no me importa mucho cómo me siento físicamente. Estuve tanto tiempo con ese tren de entrenamiento que ahora quiero comer de todo”.

Cuando no está haciendo deporte, está pintando o haciendo música. Recientemente tuvo una exposición de arte en Miami. “Me fue bastante bien, gracias a Dios. Hubo mucho respaldo de los medios de comunicación y la gente asistió a ver las obras y les gustó mucho. Estoy contento porque eso también es una ventana muy chévere para mí”.