Superintendencia bancaria extiende por un mes más la intervención de ALLBank

La Superintendencia de Bancos de Panamá anunció este miércoles la extensión de 30 días adicionales a la medida de toma de control administrativo y operativo de AllBank, Corp., que inició el 9 de septiembre pasado.

AllBank, que operaba con licencia General, fue intervenido en Panamá a raíz de la intervención del Banco de Orinoco en Curazao. En este último estaba colocado una cuarta parte de los activos líquidos de AllBank Corp.

Superintendencia bancaria panameña toma el control de ALLBank Corp.

La Superintendencia de Bancos sustentó en ese momento que ALLBank "no podía seguir prestando sus servicios regulares, que no podrá ofrecer nuevos servicios, ni captar clientes y que no podrá ser obligado a cumplir con sus deudas y por el momento serán congelados todos sus activos".

Según la entidad, esta medida no representa un riesgo de contagio para el resto del Sistema Bancario, "dada la inexistente conexión de relaciones interbancarias de AllBank con el resto del sistema".