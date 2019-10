El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la preseleccion de un total de doce propuestas para la primera edición del Desafío Innovación Naranja. "Sandbox" de la Fundación Espacio Creativo y "Teacher Training in the use of emerging and disruptive technology", de la Asociación EcoStudio representan a Panamá.

La primera edición de Innovación Naranja busca reconocer a los modelos de negocio más innovadores que estén utilizando tecnologías de punta para sectores específicos de la Economía Naranja.

Las doce propuestas serán consideradas por BID Lab para seleccionar aquellas que entrarán en una etapa posterior de cocreacion y financiamiento con recursos de donación de hasta $500 mil.

Como parte de la premiación, un representante del equipo preseleccionado participará en el ForoMic para presentar sus propuestas y seleccionar al ganador.

En el Desafío Innovación Naranja participaron modelos de negocio innovadores y con alto potencial de impacto social y económico en las industrias culturales y creativas para ser implementados en nueve países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.