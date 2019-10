Conusi estima que salario mínimo debe ser mayor que $1,040

A dos meses de que se apruebe el nuevo salario mínimo del año 2020, la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi) señaló que el Estado deberá establecer un monto del salario mínimo suficiente para que una familia panameña pueda cubrir sus necesidades básicas, ya que estudios realizados por el gremio indican que el costo de vida es de $1,040.00.

“Según nuestros economistas, el hogar que no recibe $1,040 no puede satisfacer sus necesidades básicas. Además, esto sería una orientación para que el nuevo salario sea por lo menos en esa cifra”, indicó Genaro López, secretario general de Conusi.

López sostuvo que la Constitución establece que el salario debe satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia.

En un encuentro con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata, López manifestó que todavía no han partido sobre cuánto es la cifra que van a proponer de salario mínimo; sin embargo, adelantó que la propuesta será integral. “Estamos tratando de ponernos de acuerdo con la cifra”, comentó.

Para López, el salario mínimo no solo debe estar definido para cubrir las necesidades básicas, sino que debe estar aliado a una medida que permita la inclusión del sector público, una congelación de los productos de la canasta de alimentos y que distribuya un aumento general.

También señaló que ante las discusiones sobre el salario mínimo, el sector privado está planteando en diferentes salas la idea de posponer la iniciativa.

Severo Sousa, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), expresó que el sector no está en desacuerdo con un aumento, más bien no apoyan el ingreso desmedido que no es cónsono con la realidad que se vive actualmente.

“Nos hemos acostumbrado a realizar un incremento del salario; sin embargo, la ley no establece que se debe aumentar, sino más bien habla de revisar”, sustentó Sousa.

El expresidente recalcó que la actual situación económica del país no se presta “para mayores aumentos”.

“Teniendo el salario mínimo más alto de la región no ayudaría mucho a la reactivación económica que se quiere. Hay que analizar con mucho detenimiento el aumento y ver realmente si este no es otro ajuste desmedido, ligado por situaciones políticas o populistas como se ha hecho en algunas ocasiones anteriores, y del cual siempre es más afectado el sector privado”, crítico Sousa.

Por su parte, la ministra de Trabajo expresó que entre las responsabilidades en este tema realizan los recorridos correspondientes en las distintas provincias. “Las giras son un periodo importante de consultas donde podemos escuchar a las provincias y, sobre todo, a cada uno de los gremios. Además, nos servirá para que al final de la discusión se puedan establecer los diálogos correspondientes”, acotó Zapata.

En esta línea, Cortizo resaltó que las reuniones sobre la discusión del salario mínimo están funcionando “bastante bien”. “Nosotros esperamos que se pongan de acuerdo porque, de no darse, le tocaría al Órgano Ejecutivo tomar las decisiones”, dijo el presidente.

En una amplia reunión entre los titulares del Estado, se abordaron temas relacionados con el Código de Trabajo, el salario mínimo, las reformas a la Caja de Seguro Social y las construcciones en las cuales está involucrado el Gobierno.

Conusi planteó los principales problemas laborales relacionados con la libertad sindical y la personería jurídica de algunos sindicatos, negociación de convenios colectivos, el proyecto de ley de derecho colectivo que regula las relaciones de los trabajadores del sector público y el aumento salarial del año 2020.

La revisión de salario mínimo se hace cada dos años y se establece uno distinto por región: el último (2018-2019) se fijó en $721 (región 1) y $563 (región 2).

