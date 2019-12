La crisis en el sector inmobiliario habría sido una de las razones para el no pago de dividendos.

Inmobiliaria Verdemar no pagará dividendos

La empresa Verdemar Investment Corporation S.A., cuyo presidente es el ex banquero Alberto Vallarino Clement, no pagará los dividendos de las Acciones Preferentes Acumulativas Senior, referentes a la emisión pública de estas acciones por la suma de $30 millones de Verdemar Investment Corporation, realizada en 2014.

Esta emisión fue atutorizada mediante la Resolución SMV No 397-14 de 27 de agosto 2014.

A través de una nota, un banco local comunicó a la empresa de asesoría financiera BG Valores S.A. que la Junta Directiva de Verdemar Investment Corp. , S.A. ha determinado que no es conveniente proceder con la declaración y pago de dividendos de las Acciones Preferentes Acumulativas Senior correspondientes al periodo del 30 de junio de 2019 al 30 de septiembre de 2019 y la porción acumulada del 30 de septiembre de 2019 al 30 de diciembre de 2019.

La empresa Verdemar Investment Corporation S.A. fue constituida con el propósito de adquirir acciones de compañías dueñas de proyectos en construcción.

Los tenedores de esos bonos o acciones preferidas habrían colocado su dinero en esta inversión para recibir una renta fija y que ahora la empresa no puede pagar.

La decisión de no pago se habría tomado en atención a lo dispuesto en la Sección III.A.3.a. relativo a términos de dividendos, que señala que en caso de que la Junta Directiva de la compañía determine que dada la situación de la misma no sea permitido o conveniente declarar y pagar un dividendo o que solo se declare y pague el dividendo en forma parcial , el dividendo no pagado (el dividendo Acum,ulado) será acumulado y deberá ser pagado en el próximo día de pago de dividendos en el cual, a juicio de la Junta Directiva de la compañía, se pueda hacer dicho pago.

La Junta Directiva de esta empresa está conformada por Alberto Vallarino Clement (Presidente), Diego Vallarino Lewis; Director (Tesorero), Diego Ferrer (Secretario) y Guillermo Octavio Chapman ; Director.

En la nota no se detallan las razones específicas por las cuales no se hará el pago de dividendos.

La empresa sí realizó el pago de los dividendos entre los tenedores registrados al 15 de junio de 2019 de las acciones preferentes acumulativas senior por $3.09 millones.

No obstante, no es la primera vez que la empresa posterga lso pagos de dividendos a los tenedores de acciones

En el 2018 Verdemar Investment Corporation, S.A. reportó una difícil situación, debido a la desaceleración económica que se registra en el país en los últimos años.

En su momento, en una carta dirigida a la Bolsa de Valores de Panamá, la junta directiva de la Inmobiliaria Verdermar Investment Corporation, S.A., informó que durante el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre) los proyectos inmobiliarios que componen la cartera de inversión de Verdemar no pagaron dividendos a sus accionistas.

Inmobiliaria Verdermar Investment Corporation, S.A., resaltó en la misiva que el mercado inmobiliario panameño estaba pasando por una corrección importante, tanto en proyectos de ciudad como de playa.

"La desaceleración del producto interno bruto (PIB), el aumeno del desempleo y la reducción en el acceso al crédito han resultado en una reducción marcada en la demanda por productos inmobiliarios", afirmó Verdermar Investment Corporation, S.A.

Se intentó conocer una opinión de directivos de la empresa, sin embargo, al cierre de esta edición no habían emitido ningún comentario.