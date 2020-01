Ventas de vehículos nuevos caen en Japón por primera vez en 3 años

Las ventas de vehículos nuevos en Japón durante el año 2019 cayeron por primera vez en tres años, principalmente por la baja demanda luego de una serie de desastres naturales y de un incremento al impuesto al consumo, señalaron hoy grupos de la industria.

De acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón, 5.195.216 unidades de autos nuevos fueron vendidas el año pasado en el país, 1,5 por ciento menos que en el año previo.

Las ventas, excluyendo las de los miniautos, cayeron 1,9 por ciento por segundo año consecutivo a 3.284.870 unidades.

En términos de marcas, Nissan Motor Co. tuvo una caída de 13,8 por ciento a 367.514 autos, aparentemente afectada por confusión en la gestión y la reducción de costos luego del arresto de su ex presidente Carlos Ghosn en noviembre de 2018. Toyota Motor Corp. tuvo un incremento de 2,7 por ciento a 1.510.741 unidades, mientras que las ventas de Honda Motor Co. cayeron 5,4 por ciento a 357.242 autos.

Por otro lado, las ventas de miniautos, que tienen un motor no mayor a 660 cc, cayeron 0,7 por ciento a 1.910.346 unidades el año pasado, la primera caída en tres años, informó la Asociación de Vehículos de Motor Ligero y Motocicletas de Japón.

"Una serie de desastres naturales, incluidos tifones (que afectaron áreas amplias de Japón en septiembre y octubre), tuvieron un impacto negativo en el mercado de autos", dijo un portavoz de la asociación a los medios de comunicación locales.

Añadió que el alza en el impuesto al consumo de 8 a 10 por ciento a partir del 1 de octubre del año pasado también ha sido un factor.