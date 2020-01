Barista de 25 años y café geisha competirán por Panamá en torneo de Australia

Un baristas de 25 años y el grano estrella de Panamá, el geisha, cultivado en las frondosas Tierras Altas panameñas, representarán al país centroamericano en el Campeonato Mundial de Cafés que se celebrará en Australia en mayo próximo.

Ambos fueron elegidos durante una competición nacional celebrada entre el viernes y este sábado en la Ciudad de Panamá y divida en dos categorías: Baristas y Café Filtrado.

El joven barista panameño, Adrián Villarreal, representante de la empresa cafetera Café Unido, ganó en la categoría "mejor barista" tras competir con otros 5 profesionales que preparaban sus bebidas más originales en tiempo récord.

"Me siento muy orgulloso, no me lo esperaba. El café que llevo a Australia está cultivado por una finca muy humilde, y les prometo que es único", dijo a Efe el ganador en medio de aplausos y vitoreo del público tras conocer los resultados.

Bajo estrés, presión y la mirada del jurado internacional puesta en cada movimiento, los participantes solo tenían 15 minutos para desarrollar una rutina de preparación y presentación de tres bebidas a base de café.

Durante la elaboración de la bebida, el competidor debía explicar cada paso y los ingredientes que estaba usando al jurado, conformado por expertos avalados por el campeonato mundial que se celebrará en la ciudad australiana de Melbourne.

El venezolano José Velasco, de 35 años, quien representaba al bar Leto Coffe, y quedó en sexto lugar, comentó a Efe que se siente satisfecho con la reacción de los jurados al tomar su bebida más especial.

"Para la bebida original preparé un mus de café geisha", que una variedad propio de la provincia occidental panameña de Chiriquí, "huevo y azúcar. El resultado es una suave tendencia a helado de vainilla y pan dulce. Me gustó que apenas el jurado lo probó se le vio la buena reacción en la cara", declaró el barista.

En el evento, respaldado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés), solo se utilizaron cafés cosechados y tostados en el país centroamericano.

En la categoría de "café filtrado", en los que se clasificaba aquellos cafés elaborados sin cafetera, es decir, otros métodos de preparación, el ganador fue Wilford Lamastus, quien representa a la empresa familiar Lamastus Family Estates,

"Soy fruto de varias generaciones de cafeteros, es un orgullo poder representarlos en Australia", añadió el ganador.

En los últimos años, Panamá se ha dado a conocer por su calidad de café, en concreto por la variedad geisha, que está considerado como uno de los más caros del mundo.

"Estamos orgullosos de la calidad de nuestros cafés. Detrás de ese rubro que refuerza a Panamá como marca, está el esfuerzo y tenacidad de nuestros productores, hombres y mujeres trabajadores que hacen producir la tierra para llevar al mundo lo mejor del país", expresó el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez.

En 2019 el grano Elida Geisha fue valorado por 1.029 dólares por libra, superando el propio récord de 2018, donde le valor fue de 803 dólares por libra.

"La industria cafetera de exportación representa una oportunidad de desarrollo y crecimiento para Panamá, no solo por su contribución económica sino por el impacto social y turístico, ya que es la agroindustria que más empleo da a los indígenas de la comarca", sostuvo el productor de café Plinio Ruíz, quien también pertenece a la SCAP.

Según las estadísticas oficiales, en los últimos años la exportación de este preciado grano representó unos 212,2 millones de dólares, que representa el 0,4 % del producto interno bruto panameño.