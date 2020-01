Volvo XC90, nombrado Auto de la Década por expertos de Autotrader

El XC90 fue nombrado North American Utility of the Year y 2016 Motor Trend SUV of the Year, adicional de más de 100 premios alrededor del mundo

El SUV de lujo Volvo XC90 ha sido nombrado Auto de la Década por expertos en Autotrader, la marca de listados de vehículos de terceros más reconocida en Estados Unidos. Es el único SUV de lujo que alcanzó a figurar en la lista elegida de forma independientemente.

Según Autotrader, el XC90 que debutó en el año 2015, es el ejemplo perfecto de un vehículo moderno preparado para el futuro. Tiene una gama de motores de cuatro cilindros turbocharged, supercharged y electrificados que ofrecen una buena eficiencia, un interior moderno y minimalista, muchas características de conectividad y seguridad, y elementos escandinavos únicos.

"Para nuestro vehículo más vendido, ahora ser llamado Autotrader Car of the Decade, es simplemente increíble, no solo para nosotros, sino para todos nuestros clientes que optaron por conducir un XC90 en lugar de tantos otros en el mercado”. ANDERS GUSTAFSSON

Vicepresidente ejecutivo de las Américas y presidente y CEO de Volvo Car USA.​

"El XC90 fue nombrado North American Utility of the Year y 2016 Motor Trend SUV of the Year, adicional de más de 100 premios alrededor del mundo”.

