Problemas de liquidez ¿cuál es el remedio?

Toda empresa o negocio pasa por un problema de liquidez y en algunas ocasiones no se detecta fácilmente y para mitigarlo la planificación financiera es la solución. En algunas ocasiones existen varios frentes u oportunidades que pueden poner en riesgo la liquidez del negocio “tengo dinero para invertir y no estoy claro en donde invertirlo”, “me llegó una oportunidad que es buena, pero es totalmente diferente a lo que ofrece mi empresa”, “contraté a este proveedor y me falló”. Estas son diversas situaciones que se pueden enfrentar cuando se pierde o se gana dinero, impacta la liquidez de la empresa, así como el resultado o las metas que deseas alcanzar.

Ahora, ¿por qué las empresas tienen problemas de liquidez? El nivel de endeudamiento es demasiado alto, problemas internos en la empresa como lo son falta de objetivos claros o estrategias definidas, la competencia acaba con el negocio, los proveedores fallan constante o simplemente mi empresa no es tan competitiva, no estoy alineado a los objetivos del negocio, el mercado objetivo no es el correcto.

Cuando existe problemas de liquidez la principal huida no puede ser el banco porque

si solicitas un financiamiento lo más seguro no se puede pagar o no se tiene.

Algunas recomendaciones para mitigar la falta de liquidez de la empresa:

1.1. Analiza y estudia el histórico del flujo de efectivo: Realiza comparaciones del año vs los anteriores, analiza cada cuenta con su saldo y cuentas de alto riesgo para el negocio. Esto te ayudará a conocer las fluctuaciones o períodos de gran auge y de donde provienen esos flujos.

2. Enfocarse en crecer y vender mucho más no es suficiente si el margen de utilidad no resulta factible.

3. Ilústrate de los beneficios fiscales.

4. No tengas exceso de inventario de lo contrario es dinero que no está en la calle y no está generando ingresos.

5. Genera más ganancias a través de la recompra de tus productos y servicios.

6. Si eres una empresa pequeña a veces sub contratar otros servicios porque reduce costos y gastos por ejemplo: ventas, contabilidad, planilla, entre otros.

7. Verifica qué clientes o sector son más productivos para el negocio y enfoca los esfuerzos en el marketing digital.

8. Recortar los gastos.

Especialista PYMES