Las habilidades blandas más buscadas para este 2020

Hoy en día formar parte de una empresa puede resultar algo complicado debido a la gran competencia que existe en el mercado laboral. Pero además por los cambios y las exigencias que demanda la última década, como las fluctuaciones económicas, mayor competitividad, automatización y robotización de procesos, e incluso una diversificación de la fuerza laboral.

Jennifer Alfaro, gerente senior del área People Advisory Services (PAS) de EY, señaló que estas habilidades se dividen en dos ramas: duras (hard skills) y blandas (soft skills); y que el departamento de gestión de talento (de cada empresa) es el encargado de dar respuesta a los cambios y exigencias de las organizaciones, ya sea para reclutar al nuevo personal, o bien, para capacitar al existente.

Pero, ¿en que se diferencian las habilidades blandas sobre las habilidades duras? El primer concepto hace referencia a los conocimientos que se adquieren en el ámbito educativo: carreras universitarias, colegios técnicos y certificaciones.

Mientras que el segundo se refiere a aquellas capacidades que no se relacionan con los conocimientos, sino más bien con la forma de ser de cada persona. Su habilidad para enfrentar las situaciones y cómo se proyecta la persona ante sus compañeros de trabajo.

“Las habilidades blandas son cada vez más valoradas por los empleadores, ya que van de la mano con el mejor desempeño en el ámbito laboral”, afirmó la especialista.

¿Cuáles son las habilidades blandas más buscadas por los reclutadores para el 2020?

En un recientemente reporte denominado “2020 Workplace Learning Trends Report: The Skills of the Future”, la plataforma educativa Udemy señaló que las habilidades blandas con mayor crecimiento para 2020 son: mentalidad de crecimiento creatividad, dominio de enfoque innovación, habilidades de comunicación, narración (Storytelling), conciencia cultural, pensamiento crítico, liderazgo e inteligencia emocional.

En tanto que el blog Linkedin, el 9 de enero del 2020, publicó en otro estudio que las habilidades con mayor demanda en las empresas, en relación con su oferta, son: creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad, inteligencia emocional

Por su parte, el Foro Económico Mundial también comparó en un estudio de 2019 las habilidades blandas más requeridas en el 2005 con las de mayor demanda en el 2020, según publicó la página de internet Human Resources Online.

El análisis comparativo arrojó que las habilidades blandas más demandadas para 2020 son: solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de talento, coordinación con otros, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación de servicios, negociación y flexibilidad cognitiva.

Pese a esta evolución, Alfaro considera que las competencias tradicionales aún son importantes, pero hoy se necesitan nuevas competencia: (balance tecnológico y humano, empatía, resiliencia, claridad mental, inspiración, conexión cultural).

También destacó que existe una serie de competencias tradicionales que continúan siendo relevantes. Entre éstas se destacan: autenticidad, construcción de talento, enfoque en el cliente y enfoque en resultados.

Aunado a lo anterior, dijo que asimismo han surgido nuevas habilidades blandas en el contexto de la disrupción.

De igual manera agregó que las habilidades blandas también han evolucionado en sus fundamentos: construir relaciones, gestionar cambio, orientación en aprendizaje, resolver problemas, comunicación, trabajo en equipo.

Por ejemplo, el concepto súper conector sustituirá la construcción de relaciones, ya que el último concepto es el network básico y hay que ir más allá.

Los especialistas de EY también consideran que un conjunto de competencias están emergiendo como algo crítico para el éxito en el mundo laboral digital caracterizado por la disrupción: pensar (claridad mental, pensamiento 360, innovación intelectual y creatividad); navegar (aceptar la disrupción, resiliencia, trabajar con propósito); conectar (inspiración, súper conector, trabajo virtual); y relación (conexión cultural, empatía, equilibrio tecnológico humano).

“Las soluciones del futuro del trabajo están diseñadas para proporcionarles a las organizaciones el conjunto correcto de servicios para abordar las necesidades en las coyunturas críticas de su recorrido”, puntualizó.

En conclusión, los estudios consultados coinciden en que la creatividad, la inteligencia emocional colaboración, el pensamiento crítico y la conexión cultural, en su orden respectivo, están entre las habilidades blandas más buscadas para este año 2020.