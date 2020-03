Cómo enfrentar el Covid-19: recetas económicas para las pymes

Las pymes serán el sector más perjudicado de la economía por el Covid-19, pero la no movilización de la población trabajadora al quedarse en casa provocará que los estímulos aprobados no funcionen

Antes de la aparición del Covid-19 o nuevo coronaviruis la situación económica de Panamá ya era endeble, pues desde 2016 viene mostrando un decrecimiento. Sin embargo este virus la debilita aún más, porque el contagio mundial sigue y la falta de una vacuna, hasta el momento, impiden regularizar la crisis de salud.

Debido a ese panorama La Estrella de Panamá comparte el punto de vista de economistas y financistas, quienes aportaron sus conocimientos ante la situación que experimenta el istmo.

Según el economista, Gustavo Chellew antes de la aparición del coronavirus, Panamá estaba en materia económica y fiscal en una situación difícil, pues "decrecía desde 2016, con 5%; el 2018, con 3.5% y el 2019, con 3.% al mismo tiempo los ingresos corrientes decrecían, mientras que el gasto corriente año en año aumentó, el déficit fiscal como consecuencia crecía, de un 2% a un 3.14% al cierre del 2019".

Lo que corresponde hacer mientras se lucha contra la pandemia, comentó el experto es "fortalecer la demanda interna, (defender el empleo, empujar la inversión publica, buscar agilizar la Asociación Público Privada, montar un proyecto que sostenga la continuidad de las pymes en su financiamiento, mediante una moratoria por 120 días, de pago de hipotecas, impuestos municipales, y la Caja de Seguro Social, e implementar una línea de crédito con intereses preferenciales para el sector".

Chellew destacó que "las pymes representan el 47% del empleo y son la base de la estabilidad socio política del país necesitan se les apoye en esta difícil coyuntura".

En tanto, para el economista Vìctor Cruz, la situación económica en Panamá con el virus, sí se agrava. "Solo el hecho de que el contagio es producto del estar cerca de una persona que porta el virus, es suficiente para que alguien contraiga el virus y así sucesivamente el resto de los mortales que se relacionen con los infectados", afirmó.

El contagio se convierte en una progresión geométrica si las medidas de contención, que oficialmente han sido ampliamente explicadas por las autoridades y desatendidas por civiles y algunas autoridades, no son aplicadas como deben. Siendo asì, el contagio se focaliza y minimiza. De lo contrario, se extiende masivamente y las consecuencias son mortales para un grupo de personas con ciertas predisposiciones médicas.

Muchos consideran que el kit para detectar el virus debe ser aplicado a todas las personas, pues eso no se hace en ningún lado del mundo porque es desperdiciar recursos. "Si hacemos un pequeño ejercicio matemático de cuánto se gastaría aplicando el kit a medio millón de personas (500 mil), ya sea que una proporción muestre los síntomas y el resto no los muestre, el costo de eso ascendería a $13 millones, a razón de $26 por cada kit por persona", ejemplificó el economista.

Pero lo importante aquí no es la aplicación del kit como tal, sostuvo Cruz sino el que las medidas sanitarias no se cumplen a cabalidad, porque el contagio generalizado conlleva para quienes estén contagiados un costo mayor al tener que ser tratados para contener el virus y peor aún si caen en cuidados intensivos.

"Quienes dependen del trabajo día a día para llevar comida a su casa, se ven limitados a salir o simplemente el salir a diario no les genera lo suficiente para poner la mesa diaria solo por el hecho de que quienes les compran han optado, por decisión propia o forzada por las medidas de contención, no salir de las casas. Esas personas serán los más afectados económicamente".

Hay momentos de crisis donde se deciden aprobar una serie de estímulos económicos para que la economía no se deteriore mucho, pero cuando la crisis conlleva no movilizar a la población trabajadora porque parte de la solución es quedarse en casa, los estímulos no funcionan.

Por su parte, el financista y consultor, Daniel Oblitas considera que la crisis económica de Panamá se agrava con el nuevo coronavirus o Covid-19. Para ello sugiere que se "facilite la inversión a todo nivel, para que el Producto Bruto Interno crezca y genere empleo, y por ende, una recuperación del consumo".

Considera importante que se "mantenga el compromiso y apoyo entre todas las partes. El gobierno ha tomado medidas concretas y todos debemos actuar con responsabilidad. Deben cuidarse los empleos y a las familias".

Al igual que Chellew y Cruz, Oblitas coincide en que las pymes "son posiblemente los más vulnerables porque su generación de ingresos se da diariamente. Deben generarse apoyos concretos para este sector".

Panamá tiene un accionar responsable de toda la sociedad. "Es muy positivo que las acciones sean coordinadas. Ningún país estaba preparado para esta situación, pero Panama está demostrando capacidad de gestión".

Mientras tanto, las autoridades panameñas mediante el Decreto Ejecutivo 490 de 2020. declara toque de queda en el territorio nacional ante el Covid-19, enfermedad que ha generado una crisis sanitaria en el mundo y, que en Panamá mantiene a 86 personas con casos positivos, 71 personas en aislamiento, 14 hospitalizado y 1 fallecido.

Con el toque de queda de nueve horas aplica para todo desde el miércoles, 18 de marzo, en todo el territorio nacional a partir de las 9:00 p.m. a las 5:00 a.m.