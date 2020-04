Grupo Silaba y Novey suspenderán temporalmente los contratos de sus colaboradores

Las suspensiones de los contratos se dan a efectos del Decreto Ejecutivo No. 81 del 20 de marzo de 2020 del Mitradel

A partir del 16 de abril del 2020, los contratos de los colaboradores de Grupo Silaba (Silaba Motor, S.A. y Executivo Rent and Car S.A.) y Novey quedarán suspendidos de manera temporal, así lo anunciaron ambas empresas a través de comunicados.

Las compañías se acogen al Decreto Ejecutivo No. 81 del 20 de marzo de 2020 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) que permite la suspensión de los contratos de forma temporal y dicta que los colaboradores no estarán obligados a prestar sus labores y el empleador no estará obligado a pagar su salario, mientras dure el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus.

Los trabajadores de ambas empresas seguirán protegidos por la Caja de Seguro Social y podrán retornar a sus laborales una ves termine la cuarentena.

"El beneficio del seguro médico como ASSA y Minimed otorgado por la empresa .-a sus colaboradores- continuará vigente", aclaró Jacobo Abadi, gerente general de Grupo Silaba.

Abadi detalló que el 15 de abril la empresa realizará los pagos pendientes de comisiones, primas de productividad generadas y el décimo tercer mes.

Por su parte, José Francisco Palacios, gerente general de Novey expresó que bajo estos nuevos términos los asociados podrán aplicar y verse beneficiados de las ayudas que el Gobierno está brindando.