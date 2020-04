Tripulantes de cabina exigen a Copa que cumpla con la convención colectiva

El Sindicato Panameño de Auxiliares a Bordo (Sipanab), mediante un comunicado reiteró este 27 de abril que mantiene la postura de que Copa Airlines preserve los puestos de trabajo y cumpla con la conveción colectiva .

El gremio de los tripulante de cabina de la compañía reaccionó luego de que se filtrará información sobre la posible reactivación comercial del 10% de las operaciones de la aerolínea.

La Junta Directiva de la Sipanab indicó que ha planteado más de seis contra propuestas desarrolladas que incluyen temas económicos en aras de proteger las plazas de trabajo ante "la propuesta verbal" por parte de la empresa, como:

Desvinculación de más del 40% de tripulantes de cabina.

Disminución al 50% de la compensación total (salario base, prima de servicio, viático de manutención) para los tripulantes de cabina que permanezcan.

En un período no menos de 15 meses.

El Sipanab informó que solicitó la confirmación de la empresa a la solicitud de suspensión de los efectos del contrato presentada ante Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), y no la han entregado. No obstante, de no haber sido admitida, la empresa está obligada a pagar los salarios de forma completa, ya que no se ha acordado ninguna modificación a la jornada de trabajo tal como lo explica el artículo 159 del código de trabajo y el decreto 71 del 13 de marzo de 2020, este acuerdo debe ser entre ambas partes, sentenció la Directiva en el comunicado.

En su escrito de dos páginas el Sipanab enfatizó que "no está a favor de ningún despido que la empresa pudiera realizar debido al COVID-19 y por tal motivo, hemos estado manteniendo la disposición para el dialogo abierto en busca de escenarios positivos ante la situación".

Para los tripulantes de cabina, lo curioso es que Copa Airlines propone despidos y reducción de salario cuando planifica su reactivación en destinos y frecuencias semanales, con las que darían inicio los primeros días de junio.

Ante esa realidad, la empresa ha informado que no es oficial, ya que la misma requiere de la autorización de itinerario de los distintos países, los cuales en su mayoría también están afectados con COVID-19.

El pasado 20 de abril, la Autoridad de Aeronáutica Civil, mediante la Resolución 053-DG-DJ-AAC extendió la suspensión de operaciones de todos los vuelos internacionales por 30 días más, periodo que se extiende hasta el 22 de mayo de 2020.

En medio de COVID-19 Copa Holdings —propietaria de Copa Airlines y Copa Colombia (Wingo y Aero República— anunció este 27 de abril su intención de ofrecer $350 millones de pagarés senior convertibles con vencimiento en 2025. Se trata de una oferta privada para compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933.

Los compradores iniciales recibirán los bonos con opción de compra, para su liquidación dentro de un período de 13 días a partir de la fecha de emisión de los mismos hasta un monto principal adicional de $52,5 millones, como destacó SNIP Noticias.

Actualmente la compañía tiene más de 90% de sus operaciones paralizadas y sus aviones están en tierra, limitándose a algunos vuelos humanitarios, los cuales salen desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen. "Entre el 23 y 31 de mayo, la Aerolínea espera poder aumentar el número de vuelos humanitarios, con el objetivo de transportar a más pasajeros de regreso a sus hogares", comentó la empresa de aviación a través de un comunicado de prensa.