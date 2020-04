Presentan querella por compras en el Susana Jones

La sociedad anónima M.R.G presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrupción, Sección de Atención Primaria, contra el jefe de compras del Departamento de Compras del Hospital Susana Jones Cano e Importaciones Nemmesis por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, fraude en actos públicos, falsedad ideológica y otros que deriven en perjuicio de la empresa.

El documento denuncia irregularidades en un acto de contratación pública para el suministro de equipos y materiales para la desinfección del Hospital Susana Jones. Edna Ramos, quien representa a M.R.G., también advirtió al presidente Laurentino Cortizo de las situaciones que se están presentando.

En una misiva del 22 de abril de 2020, la abogado explicó que un funcionario del departamento de compras ordenó la cancelación de la adjudicación de una licitación fuera de los términos y parámetros de la Ley, en perjuicio de la sociedad anónima denominada M.R.G, S.A.

La Resolución 4 del 21 de abril de 2020, emitida por el Departamento de Compras del Hospital Susana Jones Cano, cancela el acto público de selección del contratista en base a un reclamo y no a una impugnación alegando un “error en la evaluación que se adjudicó de manera equivocada”.

La abogada argumentó que la decisión es extemporánea porque excedió los tres días que establece la ley para decidir un reclamo y, porque además lo hizo el mismo funcionario que adjudicó el acto.

La jurista explicó que el funcionario suspendió un proceso de contratación en violación al debido proceso y se atribuyó, arbitrariamente, facultades para cambiar el estado de la licitación en el portal de Panama Compra.

La conducta – según la abogada- constituye un acto contra la fe pública (en su modalidad de falsedad ideológica) y contra la administración pública (abuso de autoridad, usurpación de funciones y fraude en actos públicos).

Los hechos – según la abogada – se suma a una cadena de irregularidades cometidas desde el año 2017, que están bajo investigación en la carpetilla # 2020-00002956 que se adelanta ante la Fiscalía Anticorrupción – Sección de Atención Primaria, por adquisición de productos sin registro sanitarios para uso hospitalario.

“Están permitiendo que una empresa que no tiene certificación de calidad, ni de FDA, ni de la CE esté proveyendo a los hospitales de un producto que no cumple con la función que es requerida por la entidad. Eso quiere decir que no están desinfectando y en estos tiempos de pandemia no lo voy a pasar por alto”, explicó Edna Ramos, representante de la firma de abogados Ramos Chue & Asociados, que representa a M.R.G.

La misma resolución en su parte considerativa anticipa que dicho acto se procederá adjudicar a la empresa Importaciones Nemmesis, quien presentó una propuesta del 50% del precio de referencia, lo que contraviene las normas de licitación pública, establece Ramos a Cortizo.

Ramos solicitó, al mandatario panameño, la inmediata intervención de las autoridades administrativas y de salud correspondientes. Y aseguró que existe personal técnico que está dispuesto a declarar y ofrecer información sobre otras irregularidades.

La representante legal de la empresa supuestamente afectada presentó un recurso de impugnación contra la resolución que cancela el acto público. Sin embargo, la entidad emisora del documento no quiso darle trámite supuestamente por la emergencia sanitaria que experimenta el país.

El pliego de cargos para la compra de cartucho de peróxido de hidrógeno y cationes de plata para equipos de descontaminación de superficies o ambientes tenía como precio de referencia $ 18,750.00.

El hospital estuvo sometido a un proceso de desinfección después que enfermeras dieron positivo por el virus del Covid-19.