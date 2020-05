Parlatino y EuroLat rechazan lista de Comisión Europea

El Parlamento Latinoamericvano y del Caribe (Parlatino) y la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) se quejaron de la inclusión de varias naciones de la región en la lista de la Comisión de la Europea de países considerados en riesgo por no contener el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo.

El Parlatino y en el EuroLat instaron al Consejo de Ministros y al Parlamento de la Unión Europea a objetar la lista que “es altamente inconveniente por el momento que los países atraviesan, caracterizado por una grave crisis sanitaria y económica”.

El Parlatino es presidido por el senador chileno Jorge Pizarro, quien también es el copresidente de EuroLat,

“Esas listas tienen una serie de efectos adversos para las economías de estos países, incluyendo que limitan considerablemente la posibilidad de acceder a recursos financieros, precisamente en medio de la crisis”, se quejan ambos organismo.

El Parlatino aglutina a los senadores y diputados de América Latina y del Caribe, mientras que el EuroLat es el espacio de intercambio con los senadores o congresistas de los países europeos.

Si bien las medidas anunciadas por Europa sólo se aplicarán a partir de octubre del 2020, la sola publicación de las listas ya genera los impactos negativos mencionados, señala la declaratoria del Paraltino y EuroLat.

Ambos organismos recuerdan el pasado 30 de marzo, se emitió una declaración sobre la pandemia, en la que se hace un llamado a la comunidad internacional excluir medidas restrictivas o punitivas para los países.

El exdiputado y expresidente del Parlatino, Elías Castillo, también se quejó ante el Parlamento Europeo por la medida, específicamente por la inclusión de Panamá en la lista.

Castillo en calidad de cosecretario del EuroLat envió una carta al presidente del Parlamento Europeo, David María Sassoli, en la que expresa que Panamá ha hecho esfuerzo constantes y con resultados concretos en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

“Es inaceptable que en un momento tan difícil, la Comisión Europea no haya medida las consecuencias de esa decisión que no solo no refleja los avances de Panamá, sino pareciera no tomar en cuenta la existencia de una pandemia”, señala la misiva de Castillo.

El pasado 7 de mayo, la Comisión Europea divulgó una lista de naciones de alto riesgo en el combate contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que incluye naciones latinoamericanas como Panamá en medio de la pandemia de Covid-19.

Esta decisión ha sido rechazada por diversos sectores del país.

El Parlatino y el EuroLat hacen un llamado a los países miembros de la Organización de Estados Américanos (OEA) a solidarizarse con las naciones de la región de América Latina y el Caribe que aparecen en esa lista.

Además apela al sentido de solidaridad y de cooperación que siempre ha inspirado a los Estados miembros de la Unión Europea, para que evalúen esta decisión en el

contexto actual de la pandemia que sufrimos.