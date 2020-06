Banco Industrial y Comercial de China, en fase final para obtener licencia para operar en Panamá

El Banco Industrial y Comercial de China (Industrial and Commercial Bank of China Ltd. [ICBC]) está en espera de recibir la licencia general bancaria que le permitirá establecerse en la plaza financiera panameña para hacer negocios en y desde Panamá, informó el Superintendente de Bancos de Panamá (SBP), Amauri Castillo.

"Una vez se le otorgue la licencia al banco chino, todavía hay todo un trámite pendiente, en términos de prepararse pre-operativamente", expresó el superintendente.

Esta sería la quinta oficina que el banco chino instala en Latinoamérica, y va más enfocada al mercado regional de Centroamérica, parte de Suramérica y el Caribe.

El Banco Industrial y Comercial de China ya tiene presencia en Argentina, Perú, México, Brasil, que son mercados más grandes.

En Panamá, funcionará bajo el paraguas de una sucursal pero apalancado por un capital inmenso, orientado a operaciones más grandes.

Inicialmente, el banco va a arrancar con un capital autorizado de $50 millones y sus potenciales clientes serán institucionales y los propios bancos, lo cual también contribuirá, de alguna manera, a aportarle liquidez al sistema, adelantó.

El banco chino “no viene a competir con la banca de consumo”, aseguró Castillo, en declaraciones a SNIP Noticias.

Indicó que la decisión de este grupo bancario de instalar su sucursal en Panamá se mantuvo luego de tres años de que ambos países establecieron relaciones diplomáticas, y lo que a su juicio “evidencia la fuerte confianza en la estabilidad y solidez de la plaza financiera panameña”.

“Nos sentimos muy complacidos de compartir la noticia de que finalmente se le autorizó la licencia general bancaria al El Banco Industrial y Comercial de China”, afirmó Castillo.

De acuerdo con el superintendente, esta sería la primera vez en muchos años que un banco de esta naturaleza apuesta por el sistema financiero panameño, aún en estos momentos de crisis.

En el pasado, aquí estuvo instalado HSBC, en su momento un banco de mucha importancia sistémica global; al igual que Citibank, lo sigue siendo también.

“La apuesta por poner una sucursal (del banco chino) en Panamá tiene objetivos muy claros, y es la de generar negocios en Panamá y desde Panamá. Aunque también tienen un modelo para prestar servicios regionales y eso es muy importante”, puntualizó Castillo.

El Banco Industrial y Comercial de China es el banco más grande de China y el mayor del mundo por capitalización de mercado.

Es uno de los "cuatro grandes" bancos comerciales de propiedad estatal (los otros tres son el Banco de China, el Banco Agrícola de China, y el Banco de Construcción de China). Es el banco más grande del mundo en términos de valor de mercado, el banco más grande del mundo por depósitos, y el banco más rentable del mundo.

Fue fundado como una sociedad anónima el 1 de enero de 1984. Tiene más de 18,000 puntos de venta incluyendo 106 sucursales en el extranjero, 2,5 millones de clientes corporativos y 150 millones de clientes individuales.

En julio de 2007, con una capitalización de mercado de $254,000 millones, se convirtió en el banco más valioso después de un aumento de precio de sus acciones, superando a Citigroup.

Jiang Jianqing es el actual presidente y director Ejecutivo, y Yang Kaisheng el vicepresidente.