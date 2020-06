Panamá recibe los primeros $150 millones en prestamos del BID para las mipymes

El Gobierno de Panamá recibió los primeros $150 millones financiados por el Banco Interamericano para el Desarrollo para destinar préstamos al sector agropecuario y a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del “Programa Global de Crédito para la Defensa del tejido productivo y el empleo”, según el Decreto de Gabinete No.19 del 9 de junio de 2020, publicado ayer en la Gaceta Oficial No. 29053-A.

Los fondos, cuya finalidad primordial es para apoyar a las mipymes afectadas económicamente por la pandemia del covid-19, forman parte de un total de $300 millones que solicitó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante la nota MEF-2020-20835 de 7 de abril de 2020 al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que se hiciese efectivo en dos operaciones de $150 millones cada una .

“El objetivo general del Programa Global de Crédito para la Defensa del tejido productivo y el empleo es para apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del Covid-19 de las mipyme como sostén del empleo en Panamá”, señala textualmente el decreto.

De acuerdo con el documento, la Dirección de Financiamiento del MEF negoció con el BID los parámetros y términos del contrato de préstamo, el cual será hasta por $150 millones, a una tasa de referencia Libor, tres meses pagaderos semestralmente, más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario.

El préstamo es a un plazo de 25 años, con un periodo de desembolso en dos años contados a partir de la fecha del contrato. Mientras que la amortización se hará en cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales.

La primera cuota de amortización se deberá pagar en la fecha de vencimiento del plazo de 66 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato y la última a más tardar en la fecha final de amortización correspondiente a 25 años contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. El Banco Nacional de Panamá será el órgano ejecutor.

Impacto de los programas

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, dijo que el plan nacional de recuperación de las mipymes consta de cuatro programas que suman más de $200 millones, entre los cuales se destaca el de activación de capital, destinado a las microempresas, otorgándoles préstamos hasta de $10 mil sin intereses.

Entre otros de los programas está el de créditos referenciales, dirigido a las pequeñas y medianas empresas, otorgándoles préstamos de hasta $150 mil con condiciones flexibles. El administrador de este fondo será l Banco Nacional de Panamá y otorgará las líneas de crédito a las entidades bancarias y financieras para que las empresas puedan solicitar las facilidades crediticias de forma rápida.

Así como también el fondo de garantía le permitirá a las micro y pequeñas empresas gestionar sus propios préstamos con entidades financieras de su elección; y banca de oportunidades, dirigido a emprendedores, especialmente mujeres y jóvenes.

El Gobierno aseguró, a través del Mici, que las facilidades de estos programas “llegarán a miles de empresarios que han sido afectados por la pandemia en todo el país”.

"El aporte que el gobierno central hace a la micro, pequeña y mediana empresa, evidentemente ayuda a paliar, la situación", señaló el presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), Franklin Martínez.

Expresó que los planes que ha estructurado el gobierno a través de sus cuatro etapas ha sido el resultado de un trabajo que se ha hecho con los gremios dentro del cual la Unpyme ha trabajado activamente.

Sin embargo, enfatizó que estos fondos "no sirven de nada" que se le entreguen a la micro, pequeña y mediana empresa si no van con su debido acompañamiento. "Somos responsables de darle las oportunidades a las mipymes, siempre y cuando estos fondos se utilicen de manera responsable y de manera eficiente, solamente así podemos ayudar a la economía nacional", manifestó.

No obstante, la semana pasada Unpyme alertó que como consecuencia de la pandemia “más de 40 mil empresas no van a poder sobrevivir y no van a poder reactivarse a pesar de que se les inyecte dinero".

Una situación que pondría en riesgo la sostenibilidad del empleo en el país, tomando en cuenta que gran parte de ellos provienen de las mipymes. Actualmente, hay más de 200 mil contratos suspendidos, pero según los especialistas esa cifra se podría duplicar hasta los 400 mil, de continuar la pandemia.

Para final del año de 2020 se estima que la tasa de desempleo en Panamá podría alcanzar el 20%, según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). También se prevé que la economía del país se desplome 2.0% con riesgos debido al desequilibrio económico causado por la pandemia del covid-19, a medida que se propaga, vaticinó hace poco el Banco Mundial.

El parque empresarial de Panamá lo conforman 92 mil empresas; y de ese total el 80% son micro, pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente familiares. De esta masa crítica, el 75% son microempresas, el 25% son pequeñas y el otro 5% son medianas.

Las microempresas y los emprendimientos, el empleo por cuenta propia representan el 70% del empleo total en 99 países, incluyendo a Panamá, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En otro estudio reciente el organismo vaticinó que para el segundo trimestre de 2020, la crisis del covid-19 eliminará el 6.7% de las horas laborales mundialmente, 195 millones de trabajadores a tiempo completo, incluyendo en Panamá.