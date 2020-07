Panamá abandera 469 buques durante el primer semestre de 2020

El Registro de Buques de Panamá cerró el primer semestre de 2020 con números positivos, a pesar de la crisis sanitaria y económica que sufre el mundo debido a la pandemia de la covid-19.

De enero a junio del presente año, el registro de buques de Panamá reportó un total de 469 naves nuevas abanderadas que representan 13.6 millones de toneladas para la flota panameña, según cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

De acuerdo con la entidad, con esta nueva cifra Panamá se mantiene como "líder" en el sector. Precisó, además, que este resultado es producto de "un trabajo coordinado" de "un equipo multidisciplinario de profesionales decididos a superar las metas propuestas".

"Esto es primordial y es clave para mantener nuestro sitial y seguir con números positivos", expresó Rafael Cigarruista, director general de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Según la AMP, el 34% de las naves que durante estos primeros meses del año tomaron Panamá como bandera insignia son nuevas construcciones. De éstos, la mayor parte (45%) son buques de carga a granel (bulk carriers). Aunque los segmentos de portacontenedores, chemical/product tanker y yates de placer en aguas nacionales también tienen una representación importante en este grupo.

Al registro de buques se sumaron naves de gran tamaño y de distintos mercados, como el griego, japonés, coreano e italiano. Algunos de estos buques nuevos con bandera panameña son: LPG tanker Buena Bandera de la compañía Tabuchi Kaiun Co., el FJ Bianca de Fukujin, Kisen Co., MSC Gülsun de Mediterranean, Shipping Company, Wisteria Salute de Misuga Kaiun Co., y HMM Algeciras de Hyundai Merchant Marine.

Con respecto a las cancelaciones de naves en el registro, hay optimismo, ya que, en comparación con años anteriores durante el mismo periodo, éstas se han reducido en un 25%, de acuerdo con los datos del ente marítimo panameño.

En ese sentido, apunta a seguir con las medidas estratégicas necesarias para mantener su ventaja en el sector marítimo mundial.

Respecto a la operatividad de los registros de buques durante la pandemia aseguró que la transición -papel y electrónica- se mantiene "fluida".

Explicó que la emisión por parte de los Consulados Privativos de Marina Mercante de patentes de buques y de licencias de radio, por ejemplo, se hace de manera impresa y electrónica.

Con estas nuevas técnicas, se está introduciendo el uso de la firma digital escaneada, ambas opciones, en papel y en formato electrónico, se mantendrán y funcionarán a bordo. De esta manera, se asegura que todos los propietarios de buques y sus embarcaciones reciban los documentos que necesitan en tiempo real.

La aplicación de la nueva medida tendrá un período de transición controlado que mantendrá ambas opciones (papel y electrónica) para garantizar que esta fase se dé sin inconvenientes, hasta que los más de 8,000 buques registrados migren a los registros electrónicos.

En la actualidad, Panamá sigue siendo líder en el registro de buques a nivel mundial con unas 8,332 naves abanderadas (corte al cierre de junio 2020), de acuerdo con información de IHS Markit. Los buques de carga a granel son los de mayor registro, armadores asiáticos, y europeos principalmente.

El registro de buques con el abanderamiento panameño se estima que representa el 16% del total de la flota mundial, la cual según datos de enero de 2020, estaba compuesta por 98,027 naves.

Hasta mayo de 2020, el movimiento de carga en el sistema portuario nacional se incrementó 10.8%. La mayor parte de carga contenerizada y a granel, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) que publica la Contraloría General.