Apede calcula que las empresas reabrirán con el 30% de su personal

La presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Empresas, Elisa Suárez, estimó que con la reapertura de más actividades económicas a partir del próximo lunes 24 de agosto, las empresas van a empezar a trabajar pero con menos personal.

“Calculamos que las empresas van a empezar a trabajar con un 25% o 30% del personal”, afirmó Suárez, quien subrayó que inicialmente las empresas van a trabajar con un "mínimo" de personal indispensable porque "no" cuentan ingresos.

En ese sentido, se mostró "confiada" en que poco a poco ese número de contratos se pueda ir aumentando, siempre y cuando se sigan dando las medidas de reapertura de más actividades económicas.

“Dios quiera que sea la mayor cantidad (de personal) con la que podamos iniciar en la medida que vamos pudiendo abrir más actividades económicas. Al principio no van a ser muchas personas”, sostuvo la empresaria, sin precisar las cifras concretas de contratos que se podrían reactivar.

Sin embargo, datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) constatan que para inicios de este mes de agosto, habían unos 273 mil contratos laborales suspendidos.

Y hasta el 17 de agosto de 2020, con la reapertura de nuevas actividades, unos 40,068 contratos de trabajo fueron reactivados a nivel nacional, confirmó hoy la Dirección de Planificación del Mitradel.

El informe indica que un 37% (14,625) de los contratos laborales reactivados corresponden al género femenino y un 67 % (25,443) al masculino. Estos trabajadores retornaron a sus labores dentro de 2,996 empresas procesadas, verificadas y validadas por el Mitradel.

La mayor cantidad de contratos laborales reactivados fueron registrados en Panamá Centro con (29,134), seguido por Chiriquí (2,641), Colón (1,774), Panamá Oeste (1,730), San Miguelito (1,451), Veraguas (1,060), Coclé (934), Herrera (746), Los Santos (419) y Darién (12).

Reapertura de actividades económicas

Tras más de cinco meses de paralización debido a las restricciones por la pandemia de la covid-19, el Gobierno Nacional, autorizó este lunes, 17 de agosto, la reapertura de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), venta de autos nuevos, salones de belleza, las barberías, comercio al por menor y algunos proyectos de construcción privados.

Mientras que desde el próximo lunes 24 de agosto ordenó la apertura de nuevas actividades económicas, oficinas y empresas de bienes y raíces, promotores y avalúos a nivel nacional, empresas dedicadas a la venta y al comercio al por mayor.

También autorizó el reinicio de otras 19 obras de construcción del sector público y 13 más de la empresa privada, sumando un total de 172 proyectos a nivel nacional, y algunas actividades deportivas, al igual que la esquema de movilidad para las provincias de Panamá y de Panamá Oeste, que flexibiliza las salidas de los panameños, aunque se mantiene los toques de queda y los días de salidas (de hombres y mujeres) por número de cédula.

En esta línea, Suárez se mostró optimista, no obstante, consideró que las reaperturas de estas actividades deben ir acompañadas de otras (actividades) conexas y "no" de una sola.

“Para ejercer una actividad económica, la que sea, usted necesita actividades conexas, por ejemplo, para construir, requiere concreto, acarreo de materiales de construcción y fondas para brindarle comida a los trabajadores. Entonces, todas estas cosas que se tienen que hacer llegando paulatinamente, tienen que ir llegando en el cortísimo plazo”, apuntó Suárez.

En materia de protocolos sanitarios, la presidenta de Apede expresó que están conscientes de que como empresarios tienen que estar preparados con las medidas necesarias y todas las regulaciones que se le han impuesto en el tema de salud, pero exigió que también se les haga las inspecciones pertinentes, en las cuales se les verifique si están cumpliendo con esas medidas sanitarias.

Por su parte, el Mitradel comunicó que realizará inspecciones en todo el país con el objetivo de verificar que en el proceso de retorno gradual a las labores se cumplan con todas las normativas de salud e higiene implementadas a causa de la covid-19.

Las empresas que están reiniciando operaciones deben cumplir con lo estipulado en el Protocolo de Salud e Higiene en el Ámbito Laboral por motivo de la COVID-19 y crear el Comité de Salud e Higiene para la Prevención y Atención a la COVID-19 de conformidad con lo normado en la Resolución No. DM -137-2020.

La presidenta de la Apede, a su vez, lanzó un llamado al Gobierno Nacional para que publique los decretos los antes posible y no suceda como en la provincias de Azuero, Herrera, Los Santos, y Coclé, donde después de casi un mes de que se reactivaron algunas actividades todavía no han podido empezar a trabajar.

“No hemos podido abrir las actividades que nos dijeron hace tres semanas que se podían abrir porque hay una carta del Minsa que no aparece. Eso no puede pasar porque estaríamos hablando de aperturas utópicas, y eso no es lo que necesitamos, necesitamos trabajar" manifestó Suárez.

En ese contexto, expresó que "no" se puede volver a caer en la burocracia estatal que los estaba "asfixiando", antes de la covid-19. "No puede ser que sigamos repitiendo patrones inaceptables en una economía que requiere urgentemente na reactivación", puntualizó.

Según estimaciones del Mitradel, el desempleo este año 2020 se podría incrementar entre el 20% y 25%.