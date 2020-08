Estados Unidos arrecia contra empresas chinas

El tira y jala comercial entre Estados Unidos y China se agudizó este miércoles, luego de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, defendió la libertad de los mares en congruencia con el derecho internacional, refiriéndose al mar del sur de China que, reiteró, debe ser abierto y libre.

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos @SecPompeo Twitter

Estados Unidos criticó la construcción de islas artificiales por parte de China en el mencionado mar, y en tal sentido impuso restricciones de visa a individuos de la República Popular China, y de sus familiares directos, por ser responsables o cómplices de la construcción o militarización a gran escala de puestos de avanzada en disputa en el mar del sur de China o en el uso, de la coerción de China contra los reclamantes del sudeste asiático para impedir su acceso a los recursos marinos.

Aunado a esto, se han añadido 24 empresas estatales de China a la lista de entidades, incluidas varias subsidiarias de la empresa China Communications Construction Company. No obstante, el nombre de esta subsidiaria que se encarga en Panamá de la construcción del cuarto puente sobre el Canal, no se encuentra como tal inscrita en el listado de estas empresas añadidas.

La inclusión en dicha lista no es una sanción como tal contra las 24 compañías, sino que obliga a las empresas a obtener una licencia para los negocios con sus pares en Estados Unidos. “Es una herramienta que utiliza el departamento de Comercio para limitar la exportación, reexportación y transferencia (en el país) de artículos alcanzados por las Normas de Administración de Exportaciones (EAR) a ciertas personas (individuos, organizaciones y sociedades) cuando haya motivos razonables para creer que están o podrían quedar implicadas en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de política exterior de Estados Unidos. Se aplican requisitos de licencia adicionales a la exportación, reexportación y transferencia (en el país) de artículos alcanzados por las EAR a entidades incluidas en la lista, y la disponibilidad de la mayoría de las excepciones a las licencias es limitada”, señala la nota de la entidad de comercio.

Esta medida obedece a la colaboración de las empresas constructoras con las fuerzas militares chinas para construir las islas artificiales en el mar de China meridional, que han sido objeto de condena por parte de la comunidad internacional. En esta región colindan Taiwán, Filipinas, islas Paracel y Vietnam, entre otros países.

Estados Unidos, los vecinos de China y la comunidad internacional han rechazado “las pretensiones de soberanía de ese país sobre el mar de la China meridional y han condenado la construcción de islas artificiales para las fuerzas militares chinas”, señaló el secretario de Comercio Wilbur Ross. “Las entidades designadas hoy han tenido un papel significativo en la construcción desafiante de estas islas artificiales por parte de China y deben responder por sus acciones”, señala la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadounidense.

El reclamo de Estados Unidos apunta a que desde 2013, China ha dragado y construido más de 3 mil acres en siete territorios en dicho mar, que incluyen funciones de defensa aérea y misiles antibuques. A su vez, se lee en la nota publicada, “el dragado y la construcción de puestos de avanzada por China viola los derechos de soberanía de la República de Filipinas, conforme lo estableció la Corte Permanente de Arbitraje en el laudo emitido en julio de 2016 en un caso planteado por Filipinas contra China. Al realizar las nuevas incorporaciones a la lista de entidades, el Departamento de Comercio determinó que estas entidades posibilitaron que China construyera y militarizara puestos de avanzada en disputa en el mar de la China meridional”.

Política intervencionista

El embajador de China en Panamá, Wei Qiang, comentó a La Estrella de Panamá que no le sorprenden las medidas adoptadas. Las calificó como una “demostración más del hegemonismo, intervencionismo y prepotencia de la única potencia del mundo. Uno ha sobrepasado la capacidad de sorprenderse de las acciones de provocación de escalada de parte del Gobierno norteamericano en su completamente irracional, o demencial, confrontación con China, y de obstruir el desarrollo chino a su legítimo derecho a un mejor nivel de bienestar como pueblo y como nación. China sabe defender su dignidad nacional y sus intereses frente a los ataques injustificables de elementos imperialistas e intervencionistas”.

Añadió que le resulta claro que con este tipo de medidas, Estados Unidos pretende infringir las relaciones entre Estados Unidos y otros países, como Latinoamérica y el Caribe. En cuanto a las empresas chinas que desarrollan sus actividades de cooperación en un marco de transparencia, estoy convencido de que seguirán comprometidas con los países y el pueblo que se trate.

Sean cuales fueren las empresas víctimas de esas medidas de sanción, son infundadas e injustificables desde el punto de vista de las normas internacionales del derecho internacional, según el diplomático, quien calificó que ambos países pasan por el peor momento desde hace 40 años.

LISTADO

Algunas empresas incluidas en la lista

China Communications Construction Company Dredging Group Co., Ltd.; China Communications Construction Company Tianjin Waterway Bureau; China Communications Construction Company Shanghai Waterway Bureau; China Communications Construction Company Guangzhou Waterway Bureau; China Communications Construction Company Second Navigation Engineering Bureau Beijing Huanjia Telecommunication Co., Ltd.; Changzhou Guoguang Data Communications Co., Ltd.; China Electronics Technology Group Corporation, 7th Research Institute (CETC-7) Guangzhou Hongyu Technology Co., Ltd.; Guangzhou Tongguang Communication Technology Co., Ltd.; China Electronics Technology Group Corporation, 30th Research Institute (CETC-30); China Shipbuilding Group, 722nd Research Institute Chongxin Bada Technology Development Co., Ltd.; Guangzhou Guangyou Communications Equipment Co., Ltd.; Guangzhou Haige Communication Group Co., Ltd.; Guilin Changhai Development Co., Ltd.; Hubei Guangxing Communications Technology Co., Ltd.; Shaanxi Changling Electronic Technology Co., Ltd.; Shanghai Cable Offshore Engineering Co., Ltd.; Telixin Electronics Technology Co., Ltd.; Tianjin Broadcasting Equipment Co., Ltd.; Tianjin 764 Avionic s Technology Co., Ltd.; Tianjin 764 Communication and Navigation Technology Co., Ltd. y Wuhan Mailite Communication Co., Ltd.