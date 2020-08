Acodeco recuerda que ​​​​compras en línea deben cumplir con publicidad

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó que las normas sobre publicidad contempladas en la Ley 45 de 2007, se mantienen vigentes durante las compras en línea, actividad que ha crecido debido a las restricciones ante la crisis sanitaria por covid-19.

La entidad advirtió que el incumplimiento de lo ofrecido, el inducir a error o confusión, atribuir características o beneficios al producto de los que carece, es considerada una publicidad engañosa.

Mediante un comunicado de prensa, la Acodeco aclaró que "es importante que los consumidores sean cuidadosos al comprar determinado producto en internet, sobre todo asegurarse de que la empresa o agente económico posea una dirección física o representantes debidamente acreditados en Panamá".

Además, el consumidor o el comprador debe exigir la factura o comprobante de la compra y demás documentos, como el certificado de garantía.

De no constar por escrito el término de la garantía del bien adquirido por el consumidor, aplica la garantía legal establecida en el artículo 21 del Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009, que reglamenta el Título II de Protección al Consumidor de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, la cual es de tres meses cuando se trate de bienes nuevos, sin perjuicio que se pacte una garantía inferior, dependiendo de la naturaleza o precio del bien.

La entidad recomienda a los compradores, las sigueintes medidas de seguridad:

Verificar que la dirección del sitio en internet inicie con https://, lo que indica que la conexión entre un equipo y el sitio es confiable.

Confirmar si el precio anunciado o indicado incluye el costo de entrega a domicilio, ya que en algunos casos no lo está. Revisar en las redes sociales las calificaciones sobre un producto, leer los comentarios ya que sirven de referencias que pueden ayudar.

Buscar comentarios sobre la empresa. Esto permite tomar una mejor decisión, así como visitar la página web www.acodeco.gob.pa, tablero de quejas y verificar si cuentan con reclamos interpuestos en su contra.

En el caso de que el producto no corresponde con lo anunciado, tiene algún problema, desperfecto o no funciona para el fin adquirido, el consumidor puede presentar su reclamo primero ante el agente económico y de no recibir respuesta, proceder a utilizar los servicios que le ofrece la Acodeco, a través del WhatsApp +507 6330-3333, para recibir una adecuada orientación sobre su queja.