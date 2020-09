Santiago Egas: 'Las oportunidades de la banca panameña son enormes, pero también hay retos importantes'

Para Santiago Egas, vicepresidente senior de la multinacional suiza BPC Banking Technologies, “la tecnología está avanzando a un ritmo muy acelerado” y es imposible dilatar “cosas que inclusive con la pandemia se han fortalecido”, como el e-commerce o los pagos contactless. Desde su residencia en Quito, el ejecutivo conversa con Espacio Gente sobre los matices del nuevo mercado financiero. Considera que el humanismo tan necesario en la relación de las entidades bancarias con el cliente se traduce en “promover los servicios financieros, en que la gente tenga acceso a productos, en que le resulte más fácil pagar sus cuentas, en promover la bancarización así como en captar y colocar servicios en los segmentos donde la banca nunca llegó”, porque para eso está la tecnología. En Panamá, BPC Banking Technologies trabaja con Telered, la compañía de procesamiento más grande del país que soporta a más de 45 instituciones financieras.

El ejecutivo insiste en la necesidad de acoplar la banca a las nuevas tecnologías para estrechar la relación con los clientes. Cedida

¿De qué manera la alianza de BPC y Telered ha permitido responder a la evolución del mercado de pagos en Panamá?

Venimos trabajando con Telered desde hace ya 6 o 7 años; fue nuestro primer cliente en la región, cuando la empresa comenzó su período de expansión; hoy estamos en más de 90 países con más de 280 clientes, y en Latinoamérica nuestro enfoque arrancó en Panamá. Hemos logrado un partnership importante al ser el proveedor tecnológico más relevante que tiene Telered; conectamos todos sus cajeros automáticos a nivel nacional, hacemos emisión de tarjetas y somos el aliado estratégico. Lo que hicimos para Telered fue una transformación tecnológica de punta a punta que le ha permitido un crecimiento, ser más flexible, tener escalabilidad y que le ha dado la tracción para que la empresa pueda sacar nuevos productos al mercado y ofrecer a los bancos la posibilidad de sacar productos de una manera más rápida, eficiente y segura. Telered es uno de nuestros clientes más importantes en la región y a nivel global, siendo Panamá un mercado financiero tan importante, conectando a tantos bancos de todas partes.

Has mencionado que todos los actores del ecosistema, incluidas las instituciones financieras y de telecomunicaciones, además de los gobiernos, deben unirse para fomentar el crecimiento económico. ¿Cómo ves esta premisa hoy?

Es lo que debería pasar naturalmente, los actores se tienen que comenzar a unir. La banca, las empresas, los gobiernos, las compañías de telecomunicaciones tienen que comenzar a buscar una interoperabilidad, cooperación. Necesitamos pensar en la inclusión financiera y en cómo romper las barreras de la bancarización, en cómo proveer servicios financieros más rápidos y eficientes a sectores de la población que son vulnerables, pero que ya tienen herramientas para meterse al mercado de los servicios financieros. Hoy vemos la penetración de smartphones, de canales digitales, el aumento de las empresas fintech y los mismos bancos se están convirtiendo en empresas de tecnología, lo que les permite seguir el paso de la innovación y es esa alianza entre banco y empresas de tecnologías y de procesamiento que son parte del sistema financiero, lo que permite que el ecosistema funcione. La responsabilidad que tenemos como proveedor tecnológico de la banca va a permitir que las barreras se vayan superando y la inclusión financiera empiece a ser una realidad.

¿Cómo lograr este objetivo ambicioso en un proceso dinámico sin romper la cadena de la humanización con el cliente?

Yo no lo diría como romper la humanización. Hay cosas que no podemos evitar. El avance tecnológico en el mundo financiero es un hecho; hay cosas que no podemos echar para atrás como que ya la gente no quiera ir a una agencia bancaria, que la bancarización se esté dando por canales digitales, que la relación entre banco y cliente ya no sea personal sino virtual. Hoy tenemos que pensar en las poblaciones más jóvenes también. La tecnología está avanzando a un ritmo muy acelerado; no podemos evitar el pago sin contacto ni el e-commerce o cosas que inclusive con la pandemia, se han fortalecido. Hoy, el hecho de que una persona entre a un comercio es mucho menos probable a que pida algo y le llegue a su casa. La dinámica está, va a seguir avanzando y el humanismo está en promover la bancarización, así como en captar y colocar servicios financieros en los segmentos donde la banca nunca llegó, y para eso está la tecnología. Humanismo es bancarizar; promover los servicios financieros, que la gente tenga acceso a servicios, que le resulte más fácil pagar sus cuentas, que no tenga que perder el tiempo pagando una factura de luz. El humanismo está más de ese lado que de reemplazar a personas por tecnologías.

Según datos oficiales, más de un tercio de la población en Panamá depende de una tarjeta de débito para acceder a su dinero. BPC trabaja en la Suite SmartVista, una solución de pago sin contacto. ¿Cómo se proyecta esta iniciativa?

SmartVista es la marca de nuestro producto. La emisión de Clave se hace a través de SmartVista y el tema del pago sin contacto por medio de tarjetas, es un tema que viene. Hay dos factores importantes allí: uno es la capacidad de emisión de estas tarjetas; qué tan rápido y qué tan masivamente se podrán emitir las tarjetas contactless y la infraestructura del lado del comercio, que tenga la capacidad de aceptar ese pago sin contacto. Hay un reto importante ahí, pero estamos trabajando en eso; es algo que viene.

¿Han tenido conversaciones concretas para implementarlo en Panamá?

Sí, de hecho se está implementando en toda la región, y Panamá no será la excepción.

El avance del mundo tecnológico ha redefinido la forma de relacionarse con los bancos. Los usuarios de apps y otras plataformas utilizan los canales digitales para realizar operaciones de cuentas online y sacar el máximo provecho, ¿cómo hemos avanzado en esta relación?

Hemos avanzado de una manera exponencial y estos últimos seis meses han sido clave. Hoy la relación con la banca se da a través de canales virtuales, billeteras electrónicas, la banca online, los chatbox. Ya la relación persona-banco cambió por completo; ya la gente no va a la agencia bancaria; utiliza los canales electrónicos para hacer sus consultas. Hoy los créditos se están desembolsando de manera virtual, la aplicación para una tarjeta de crédito es más rápida, la emisión de los plásticos igual; de la misma manera un crédito o microcrédito enfocado a las pymes o a donde sea; la banca hoy es digital. Sigue existiendo también el segmento tradicional, pero cada vez es más pequeño.

Santiago, ¿qué tipo de acompañamiento deben dar las entidades financieras al cliente en un mercado golpeado por la pandemia?

Los bancos tienen un reto importante y es ver cómo flexibilizar un poco sus costos, cómo pueden colocar créditos de una manera más rápida, eficiente y barata. Los bancos tienen que pensar un poco más en su cliente y no tanto en sus intereses hoy, para que la recuperación sea más rápida y darles herramientas para que empiecen a producir. Ahora es el momento de ver cómo generas un aparato productivo un poco más dinámico y eso es con créditos más rápidos y baratos, con tiempos y tasas de pago más flexibles. La banca tiene un compromiso con la industria y la empresa muy importante, en este momento. Si bien es un sector que ha sido golpeado, con cartera vencida y con un montón de factores, de cualquier manera sigue teniendo liquidez y esto se tiene que empezar a mostrar y distribuir, y se tiene que hacer de una manera más humana.

¿Cómo vislumbran a Panamá, como 'hub', después de esta crisis?

Panamá tiene una ventaja importante y es toda la exposición al sistema financiero. Las oportunidades que hay en la banca panameña son enormes; pero al mismo tiempo tiene un problema y es que el país tiene una población flotante muy grande; y el hecho de que esa población flotante que entraba y salía todos los días, no esté pasando por Panamá, también genera una complicación importante... turismo, comercio. Si bien se va a recuperar rápido porque tiene una exposición importante, tiene grandes retos porque su nivel de transaccionalidad va a demorar un poco, ya que Panamá depende de muchos factores externos e internacionales que, por la pandemia, se han complicado.

BPC se enfoca en crear ecosistemas digitales con soluciones cotidianas, ¿cuáles son los retos más comunes en la actualidad?

Estamos enfocándonos mucho en la inclusión financiera, en la corresponsabilidad bancaria, en temas de movilidad. En los últimos meses nos hemos convertido en un operador importante de transporte; hemos generado una solución de account based ticketing muy importante para permitir a los sistemas de transporte público tener una plataforma abierta de pago, eliminar el efectivo en el transporte y otorgar a la población la posibilidad de que use cualquier dispositivo para entrar a un bus o a un metro, que un turista use su tarjeta contactless, usar un QR, reconocimiento facial, volver el sistema más seguro, atractivo y dinámico, evitar la evasión. Por otro lado estamos trabajando en plataformas digitales de marketplace para las pymes y el sector agrícola, con el fin de generar inclusión financiera, uniendo todos los puntos del ecosistema de comercio, con una plataforma de leading hacia los bancos donde los créditos de capital de trabajo se puedan distribuir de una manera más barata y eficiente; además de crear ecosistemas cashless que permitan la inclusión financiera por un lado y la eliminación del efectivo por otro. También estamos trabajando en proyectos tradicionales donde queremos que las instituciones financieras salgan de sus sistemas legacy, y entren a tener unos más abiertos que les permitan integraciones más rápidas y salir al mercado con productos innovadores con la capacidad de generar servicios nuevos. Hay muchos retos que estamos trabajando en la región.