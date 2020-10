Utilidades de Citigroup disminuyen 34% en el tercer trimestre 2020

Para el tercer trimestre de 2020, los ingresos financieros de Citigroup disminuyeron 7% con respecto al mismo período del año anterior, reflejando principalmente menores ingresos en Banca de Consumo Global (GCB) y Corporativo / Otros, parcialmente compensados por el crecimiento en Mercados de Renta Fija, Banca de Inversión, Mercados de Valores y Banca Privada en el Grupo de Clientes Institucionales (ICG).

Según un reporte de la entidad bancaria, las utilidades disminuyeron un 34% con respecto al mismo período del año anterior, principalmente impulsado por los menores ingresos, un aumento en los gastos y mayores costos crediticios.

Los resultados incluyen una multa civil monetaria de $400 millones en relación con las órdenes de consentimiento registradas en Corporativo / Otros.

Durante el periodo analizado, Citigroup reportó utilidades por $3.2 mil millones, o $1.40 por acción diluida, sobre ingresos de $17.3 mil millones. Esto se compara con utilidades de $ 4.9 mil millones, o $2.07 por acción diluida, sobre ingresos de $18.6 mil millones para igual periodo de 2019, según un informe de la entidad bancaria.

Citigroup es un banco global con más 200 años de experiencia en el mercado y presencia física en 97 países, 23 de ellos en América Latina, lo que permite compartir mejores prácticas y experiencias.

Balance financiero

Los ingresos de Citigroup alcanzaron los $17.3 mil millones en el tercer trimestre de 2020, cayendo 7%, reflejado principalmente por los menores ingresos en GCB y Corporativo / Otros, parcialmente compensados por los mayores ingresos en Mercados de Renta Fija, Banca de Inversión, Mercados de Valores y Banca Privada.

Por su parte, para este mismo periodo, los gastos operativos sumaron $11.0 mil millones, aumentando 5%, respecto al periodo anterior, debido a la multa civil monetaria, las inversiones en infraestructura, la administración y controles de riesgo, mayores compensaciones y gastos relacionados con la covid-19.

El costo del crédito de Citigroup de $2.3 mil millones en el tercer trimestre de 2020 aumentó 8%, reflejando en gran medida un aumento en la reserva para pérdidas crediticias (ACL) de ICG, parcialmente compensado por disminuciones en GCB y Corporativo / Otros.

Las utilidades del banco totalizaron los $3.2 mil millones disminuyendo 34% como ya se había mencionado, impulsada por menores ingresos, mayores gastos, mayor costo de crédito y una mayor tasa impositiva efectiva. La tasa impositiva efectiva de Citigroup fue del 20% en el trimestre actual en comparación con el 18% en el tercer trimestre de 2019, lo que refleja el impacto de la multa civil monetaria no deducible este trimestre.

La reserva para pérdidas crediticias en préstamos de Citigroup fue de $26.4 mil millones al final del trimestre, o 4.00% del total de préstamos, en comparación con $12.5 mil millones, o 1.82% del total de préstamos, al final del período del año anterior.

Los activos totales que no devengan interés crecieron 40% con respecto al mismo período del año anterior a $5.3 mil millones. Los préstamos de consumo que no devengan interés disminuyeron un 9% a $1.7 mil millones, mientras que los préstamos corporativos que no acumulan interés de US$ 3.6 mil millones aumentaron un 94% con respecto al mismo período del año anterior.

Los préstamos de Citigroup al final del período fueron de $ 667 mil millones al final del trimestre, un 4% menos que el mismo período del año anterior, tal como se informó y excluyendo el impacto de la conversión de divisas6, impulsado por disminuciones en GCB e ICG, y la continua liquidación de activos heredados en Corporativo / Otros.

Los depósitos de Citigroup al final del período fueron de $1.3 billones al final del trimestre, un aumento de 16% con respecto al mismo período del año anterior, tal como se informó y en dólares constantes6, impulsado por un aumento del 17% en GCB y un aumento del 16% en ICG.

Banca de Consumo Global

Los ingresos de GCB de $ 7.2 mil millones disminuyeron 13% sobre una base reportada y 12% en dólares constantes, ya que el fuerte crecimiento de los depósitos y el impulso de la administración patrimonial en Asia se vieron más que compensados por menores volúmenes de tarjetas y menores tasas de interés en todas las regiones, lo que refleja el impacto continuo de la pandemia covid-19.

Los ingresos de GCB Norteamérica de $4.5 mil millones disminuyeron 13%. Los ingresos de Tarjetas de Marca Citi de $2.1 mil millones cayeron 12%, lo que refleja menores ventas en compras y tasas de pago más altas que impulsan préstamos promedio más bajos.

Los ingresos de Banca al Menudeo de Citi sumaron $1.4 mil millones, un desplome de 21%, reflejando préstamos promedio más bajos, así como mayores pagos a socios. Los ingresos de banca minorista, por su lado fueron de $1.1 mil millones, mostrando una reducción de 2%, ya que el beneficio de mayores volúmenes de depósitos y una mejora en los ingresos hipotecarios fue más que compensado por menores márgenes de depósitos.

Los ingresos de GCB Latinoamérica de $1.0 mil millones se deterioraron 19% sobre una base reportada y 10% en dólares constantes, impulsados por menores préstamos promedio y menores tasas de interés, parcialmente compensado por un fuerte crecimiento de depósitos.

Los ingresos de GCB Asia de $1.6 mil millones se redujeron 12% sobre una base reportada y 13% en dólares constantes, ya que las menores ventas por compras con tarjeta y las menores tasas de interés fueron parcialmente compensadas por fuertes ingresos por inversiones.

Los gastos operativos de GCB de $4.2 mil millones disminuyeron 3% sobre una base reportada y 2% en dólares constantes, ya que los ahorros de eficiencia, los menores gastos relacionados con el volumen y las reducciones en marketing y otros gastos discrecionales fueron parcialmente compensados por aumentos en los gastos relacionados con covid-19.

El costo del crédito de GCB de $1.6 mil millones se contrajo un 20% sobre una base reportada y un 19% en dólares constantes, incluida una publicación de ACL impulsada por menores volúmenes de préstamos y menores pérdidas crediticias netas debido a los altos niveles de liquidez en los EEUU, menores gastos y los beneficios de los programas de ayuda.

Las utilidades de GCB por $1.1 mil millones disminuyeron 30% con respecto al mismo período del año anterior sobre una base reportada y 29% en dólares constantes, impulsado por los menores ingresos, parcialmente compensados por el menor costo del crédito y los menores gastos.