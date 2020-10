Trabajadores del antiguo hotel Veneto protestan; exigen pagos adeudados

Con pancartas en mano, un grupo de trabajadores del antiguo hotel Veneto protestaron en la Plazoleta 2 de enero, frente de la Presidencia de la República, exigiendo el pago de sus prestaciones laborales y cuotas de Seguro Social que se les adeuda desde hace ya casi tres años.

"Veneto dónde están nuestras liquidaciones". "Tenemos dos años esperando el fallo de la CSJ (Corte Suprema de Justicia), y aún no hay respuesta". "De 300 familias afectadas, muchos años laborales ¿Dónde están nuestras prestaciones?. Ni la quincena nos pagaron. Qué injusticia", se lee en las láminas que portaban los manifestantes, queriendo hacer llegar su petición al presidente Laurentino Cortizo.

"Justicia para los empleados del Veneto. Mitradel, DGI, JCJ, CSS. No nos dan respuesta. Son dos años y medio". "Mujeres embarazadas sin respuesta de su fuero maternal". "Estamos apoyando a nuestras familias para que les paguen lo que les pertenece", continúan expresando en sus mensajes escritos, hombres y mujeres que en sus mejores años ofrecieron sus servicios al Veneto.

"Lo que pasa es que estamos reclamando nuestras prestaciones y las cuotas de la Caja de Seguro Social. Salimos el 27 de abril de 2018, nos administraba la Junta de Control de Juegos y la Caja de Seguro Social, y tenemos casi tres años y no nos han dado nada. No nos ayudan con nada y no nos dan ninguna respuesta, ni tampoco solución”, expresó la empleada del Veneto, Elizabeth Valdés.

"Estamos aquí (frente a la Presidencia) exigiendo (el pago de las prestaciones laborales) para ver si alguien nos escuchan, porque nadie lo hace. Nos dicen que lo pasan para el Seguro Social pero no nos pagan, ni tampoco la Junta de Control de Juegos que nos administraba, por eso estamos aquí en Presidencia para ver si nos atienden", enfatizó Valdés.

Los trabajadores del Veneto reclaman el pago de sus prestaciones laborales, luego de que en 2015 el local fue secuestrado administrativamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social y la Junta de Control de Juegos.

El 27 de abril de 2018 se notificó que el casino cerraría sus operaciones debido al incremento de su deuda en el pago del servicio de electricidad.

En agosto de 2018 se dio el cierre total del casino y el hotel Veneto y se comunicó que habína interesados en la compra del local.