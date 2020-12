Más de 370 mil personas están desempleadas en Panamá, la mayor cifra en 20 años

La tasa de desocupación laboral tuvo un incremento significativo de 18.5% hasta agosto de 2020, la mayor tasa registrada en los últimos 20 años, revela la Encuesta de Mercado Laboral Telefónica (EMLT) del el Instituto Nacional de Estadística y Censo divulgada hoy por la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el informe, para agosto de 2019, el número de desocupados era de 146,111 personas, pero a la fecha de la encuesta (agosto 2020), el número ascendió a 371,567 con la suma de 225,456 personas desvinculadas o con contratos suspendidos producto de la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19.

No obstante, para el consultor laboral, René Quevedo, durante el periodo analizado el sector privado perdió un tercio de sus empleos formales, es decir, 288,951 empleos asalariados de 873,750 que había en agosto 2019.

En cuanto a empleos informales no agrícolas, los datos también revelaron la existencia de 777,162 empleos informales no agrícolas, es decir un 52.8% del empleo informal. "Tomando como referencia las cifras del 2019, cuando se registraron 716,113 empleo informales, se puede deducir que los efectos de la crisis sanitaria impactaron ampliamente todos los sectores de la economía y el sector informal no escapó de esta realidad", destaca el informe.

La encuesta de mercado laboral del INEC, que refleja la situación laboral en Panamá para la población de 15 y más años de edad, fue llevada a cabo en los meses de septiembre y octubre, a través de una metodología de recolección de datos distinta a la tradicional que se realiza de manera presencial, adaptándonos a la nueva realidad.

En Panamá, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 2,003,258 lo que representa una disminución de 63,495 en comparación de las 2,066,753 personas en el 2019 situación que evidencia el impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral y un leve crecimiento de la población No Económicamente Activa, producto de las mejores condiciones en la esperanza de vida de los panameños.

Por su parte, la población ocupada es de 1,631,691, mientras que en el 2019 fue de 1,920,642 personas, que en cifras absolutas muestra una disminución de 288,951 asalariados que pasaron al desempleo debido a la crisis sanitaria, lo que también derivó en las diferentes condiciones laborales como lo son: contratos suspendidos y finalización de la relación de trabajo.

Las entrevistas fueron realizadas en las viviendas escogidas mediante vínculo telefónico con una muestra de hogares obtenida de la Encuesta de Mercado Laboral anterior (2019).