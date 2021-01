¿Cómo preparar nuestras finanzas para el final de la moratoria?

A mediados de este año, la moratoria tendrá su fin. Y quiero comenzar este artículo haciendo un llamado a todos los ciudadanos que se acogieron a la medida de alivio financiero: ¡No es automática!, a diferencia de la primera moratoria que se realizó el año pasado.

Esto es muy importante: todo aquel no pueda cumplir con sus pagos debe acercarse al banco para llenar la solicitud de moratoria, ya que al no acogerse estarán incumpliendo con el pago de sus obligaciones. Si no lo han hecho es propicio que llamen a su banco y soliciten la renovación de la moratoria que por lo general es cada tres meses; también pueden hacerlo online , de lo contrario verán su APC perjudicada.

Entremos en materia. Para recuperar nuestras finanzas después del golpe que nos dio 2020, salir de las deudas representa un desafío importante, porque en la mayoría de los hogares los ingresos se redujeron.

Lo primero que debemos pensar es en hacer una planificación financiera, tomando en cuenta todos nuestros ingresos, egresos, y el pago de los compromisos crediticios que tengamos.

Los emprendedores necesitan más herramientas, y son ellos quienes van a levantar la economía y a sacar el país adelante. Archivo La Estrella de Panamá

¿Por dónde empezar?

Primero el presupuesto, este siempre es el primer paso. Haremos un presupuesto de supervivencia; este presupuesto solo va a contemplar los gastos fijos (vivienda, servicios, comida) y los hijos. Todo lo demás debe ser ahorrado.

Vamos a calcular la cantidad equivalente a todos los gastos que tendremos postmoratoria, incluyendo los pagos de los préstamos y pagos mínimos de tarjetas de crédito, y ese es el segundo presupuesto que tendrán, una proyección de todos los gastos que van a tener una vez que la moratoria ya no exista.

Quiero recalcar la importancia de tener estos dos presupuestos: es hora de crear estos hábitos y además, inculcarlos a nuestros hijos para evitar que tengan problemas financieros de adultos.

Una vez que armen el presupuesto detallado, sabrán cuánto dinero deben generar mensualmente para cubrir el pago de todos los gastos. Archivo La Estrella de Panamá

¿Qué haremos con nuestras deudas luego de la moratoria?

En estos meses que tendrán su presupuesto reducido y ahorrando más del 20% de sus ingresos, estarán creando un colchón de dinero, este es el que van a utilizar para pagar sus deudas, esperando así nivelar su economía y tener estabilidad financiera.

La idea es que con el dinero ahorrado se compre tiempo para estabilizarse. Este dinero ahorrado es el que se debe utilizar para compensar los próximos seis meses mientras se va estabilizando nuevamente la economía, y Panamá tiene el mejor pronóstico en toda Latinoamérica en cuanto a crecimiento económico para 2021.

Evidentemente, esto debe ser un nuevo comienzo para nuestras finanzas, es una oportunidad para reestructurarnos y no cometer los mismos errores del pasado. Luego de que salden esas deudas, lo ideal no es vivir medidos con la quincena, por lo cual debemos mantener el presupuesto de emergencia hasta tener estructurado el fondo de emergencia. No podemos predecir el futuro, siempre debemos estar un paso adelante.

Si no toman esta oportunidad para saldar sus deudas y reestructurar sus finanzas, les costará muchos años salir de las deudas o en el peor de los casos, no las podrán pagar.

Si en este momento están desempleados, quiero llevarlos a esta realidad, y es que conseguir empleo rápidamente este año será un reto, y si lo consiguen, el salario no cubrirá sus ingresos porque no será lo que estaban acostumbrados a tener.

Aquí es importante emprender para crear esos ingresos que les permitan pagar sus costos, pero también ahorrar y salir de las deudas.

Una vez que armen el presupuesto es que se darán cuenta de cuánto dinero deben generar mensualmente para cubrir el pago de todos sus gastos. Tomando en cuenta también la proyección que realizaron para la época postmoratoria.

Contemplando el futuro

Si por desempleo no podrán con sus gastos del futuro, tienen que ir al banco a negociar un arreglo de pago, o una consolidación a través de un préstamo personal o un refinanciamiento, ya que a pesar de que es una deuda para consolidar otras deudas, esto les permitirá plazos más flexibles y tasas de interés más bajas.

Y así mismo, pensando en el futuro y en todos los errores que han cometido con sus finanzas estos últimos meses, deben empezar a tomar asesorías para las decisiones más importantes.

Si perdieron su empleo, ir al Ministerio de Trabajo es el primer paso, allí les van a asesorar para hacer cumplir sus derechos y que el pago de su liquidación sea el correcto.

La educación, un punto irrefutable

Segundo, si son personas que no saben manejar dinero, porque se endeudan rápidamente, nunca logran ahorrar, no saben invertir o, su cuenta en el banco tiene que esperar a las quincenas, entonces deben tomar una asesoría financiera.

Si no pueden pagar un asesor financiero que arme ese plan de una manera profesional, entonces deben educarse financieramente y hacerlo ustedes mismos.

Aquí detallo lo básico de las finanzas personales:

Vivir con menos de lo que gano.

Ahorrar siempre el 10% de mis ingresos mensuales.

Que el pago de mis deudas nunca sobrepase el 30% de la capacidad de mis ingresos.

Utilizar máximo el 25% de la capacidad de mis tarjetas de crédito.

Pagar las tarjetas de crédito completas a fin de mes, para no acumular intereses.

Conocer mis derechos como consumidor y cliente.

Tener más de un ingreso mensual.

Contar con un fondo de emergencia de mínimo seis meses.

Tener plan A, B, C y D.

Las nuevas ideas

Este es el año para los emprendedores, y todos podemos emprender. Emprender no es necesariamente crear un negocio o pagar una planilla; ahora los negocios son online, esta nueva modalidad nos permite tener el mínimo de gastos y empezar desde casa, haciendo algo para lo que somos buenos, nos apasiona o tenemos experiencia para ello.

Gracias a las redes sociales pueden llegarle justo a su cliente ideal. Pero si lo de ustedes no es trabajar horas extra, porque esa es la realidad de los emprendedores hoy, pueden alquilar una habitación en su casa, comprar y revender cosas, hacer dropshipping y si tienen el capital para hacerlo, pueden invertir y de esta manera el dinero estaría trabajando para ustedes mientras duermen.

Y hago mucho hincapié en el emprendimiento, ya que en Panamá el 70% de los empleos depende de las mipymes; son los emprendedores quienes estamos ofreciendo empleos.

Y dicho esto, quiero hacer un llamado al gobierno porque debe crear planes para apoyar a todos estos emprendedores. Un gran paso que se dio fue crear la Ley de Emprendimiento, ahora es mucho más fácil formalizarse, y todo el proceso es digital.

Pero no es suficiente, los emprendedores necesitan más herramientas, y son ellos quienes van a levantar la economía y a sacar el país adelante.

Si ustedes son emprendedores o piensan lanzarse al emprendimiento, estudien mucho, inviertan mucho en sus conocimientos, creen nuevos skills, apoyen a otros emprendedores.