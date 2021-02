El lunes de Carnaval será de jornada regular y no se permitirán acuerdos que conlleven que sea diferente e inusual

Mitradel: 'No hay día puente' en Carnaval 2021

La semana pasada el Gobierno Nacional anunció la suspensión de las actividades de los Carnavales del 2021, con el fin de evitar aglomeraciones que contribuyan a propagar el virus de la enfermedad de la covid-19 en un momento crucial para el país y para su reactivación económica, pero eso no implica cambios en el día feriado establecido en esta celebración ni acuerdos laborales de días puente.

Las jornadas laborales y los días feriados por esta celebración se mantienen tal cual lo establece el Código de Trabajo en el artículo 46 donde se establecen los días de descanso obligatorio.

A pesar de la pandemia, el lunes 15 de febrero será jornada laboral regular. Mientras que el martes 16 será libre, confirmó hoy el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada en declaraciones a TVN.

"El martes de Carnaval (16 de febrero) será día de descanso obligatorio", pues "en este caso el propio Código de Trabajo no establece ninguna fórmula para este año o para esta semana dentro de pandemia", expresó Tejada.

Tejada también aclaró que a diferencia de otros años, para esta fecha de Carnaval del 2021, por primera vez, no se permitirán acuerdos en el sector privado ni público que generen día puente y que conlleve que el lunes de Carnaval sea una jornada diferente e inusual. Este año "no hay día puente, eso es importante", aclararlo. "Eso no se va a dar, ni se va a permitir en esta ocasión", sostuvo Tejada, quien recordó que por "la situación de pandemia todavía tenemos medidas de restricción, hay salidas y compras por género aún".

Explicó que para el martes de Carnaval, que es día libre, el toque de queda inicia a las 9 de la noche y en el día se permitirá la movilización pero sobre todo para actividades de esparcimiento, para que las personas puedan hacer ejercicio y actividades de salud mental.

Por su parte, las personas que tengan que laborar el martes de Carnaval tendrán que recibir un recargo en su salario del 150%, por ser día libre, como se establece en el Código de Trabajo.

"El que tenga realmente que trabajar por alguna situación de necesidad o excepcional, que es el término correcto, entonces deberá cumplirsele el recargo que establece el Código de Trabajo en el artículo 48 y 49" , manifestó.

En caso de que el descanso semanal regular del trabajador coincida con el día libre decretado (en este caso martes de Carnaval) se debe otorgar un día compensatorio y otro recargo adicional.

Es decir, "un día de descanso por laborar aquel día y tendrán entonces que sufrir un recargo de 50% adicional a lo que ya se había establecido en el primer recargo (de 150%). Siendo estos dos recargos, que por ley en el Código de Trabajo, se van a acumular o acreditar al salario que reciben sobre aquella jornada laboral. En este solo para el día martes de Carnaval", remarcó Tejada.